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Ünlü oyuncu Gerard Depardieu'ye delil yetersizliği

İHA

Fransız oyuncu Gerard Depardieu’ye yöneltilen cinsel saldırı suçlaması delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü.

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    Savcılar Gerard Depardieu’nün genç bir oyuncuya tecavüz ettiği suçlamalarında yeterli delil bulunmadığını açıkladı.


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    Paris Başsavcılığı Depardieu’ye yöneltilen suçların düşürüldüğünü duyurdu.

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    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yapılan bir dizi incelemenin hiç birinde tecavüz olduğuna dair bir delil olmadığı açıklandı.


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    Fransız ve dünya sinemasının en önemli isimlerinden birisi olan Depardieu’ya karşı suçlama Ağustos ayının sonunda yapıldığı, taciz olayının Paris'in merkezinde 7 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde bir evde gerçekleştiği iddia edilmişti.
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    Daha önce Türkiye'ye gelen 70 yaşındaki dünyaca ünlü aktör oluğu kokoreççide almıştı. Depardieu, 45 dakika içinde tam ekmek kokoreç, 30 midye ve bir porsiyon kokoreç yemişti.
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