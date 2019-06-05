Ünlü oyuncu Gerard Depardieu'ye delil yetersizliği
İHA
Fransız oyuncu Gerard Depardieu’ye yöneltilen cinsel saldırı suçlaması delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü.
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1Savcılar Gerard Depardieu’nün genç bir oyuncuya tecavüz ettiği suçlamalarında yeterli delil bulunmadığını açıkladı.
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2Paris Başsavcılığı Depardieu’ye yöneltilen suçların düşürüldüğünü duyurdu.
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3Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yapılan bir dizi incelemenin hiç birinde tecavüz olduğuna dair bir delil olmadığı açıklandı.
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4Fransız ve dünya sinemasının en önemli isimlerinden birisi olan Depardieu’ya karşı suçlama Ağustos ayının sonunda yapıldığı, taciz olayının Paris'in merkezinde 7 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde bir evde gerçekleştiği iddia edilmişti.
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5Daha önce Türkiye'ye gelen 70 yaşındaki dünyaca ünlü aktör oluğu kokoreççide almıştı. Depardieu, 45 dakika içinde tam ekmek kokoreç, 30 midye ve bir porsiyon kokoreç yemişti.