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Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın eşine saldırı

Karagül dizisindeki Kendal karakteriyle yıldızı parlayan son dönemde ise Börü dizisinde rol alan Mesut Akusta eşine saldırı olduğunu iddia ederek sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

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    Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Börü'de İrfan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Mesut Akusta eşine saldırdığını iddia ettiği kişinin fotoğrafını paylaştı.


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    Akusta şu ifadeleri kullandı: "Bu delikanlı sokakta eşime saldırıp vurmuş. Ağıza alınmayacak küfürler etmiş, tanıyan varsa bize ulaşsın ya da kendi görürse aynı cesareti gösterip beni bulsun..."


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    "İnsanın karısına tek başınayken saldırmak neymiş bir konuşalım"


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    "Tüm dostlara teşekkür ederim. Şafak iyi, şikayetçi olduk zaten darp raporu aldık bulacağız yakındır"
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    Akusta ntv.com.tr'ye verdiği röportajda, "Sokakta insanlar bana 'Kendal Ağa' diyor. Çünkü dört yıl süren bir proje Kendal Ağa hafızalara kazındı. Ama üzerime yapışma gibi bir durum yok. Başka karakterleri oynamak zorundayız çünkü işimiz bu. Ben her zaman söylerim insanlar kötü doğmaz kötü edilir. Oynadığım karakterlere her zaman bunu düşünerek başlamışımdır" ifadelerini kullanmıştı.
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    AKUSTA'NIN ROL ALDIĞI DİĞER DİZİLER ŞÖYLE:


    2019- Yüzleşme

    2017-2018 Börü

    2017- Ölene Kadar

    2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret

    2016: Köroğlu- Bolu Beyi

    2013: Karagül- Kendal Şamverdi

    2009: Ezel

    2009: Umut- Turan Bey

    2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal

    2008: İpsiz Recep- Şerif

    2007: Sessiz Fırtına

    2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur

    2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay

    2003: Kurşun Yarası- Rıza

    2001: Benimle Evlenir Misin?

    2001: Güz Gülleri

    1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist

    1998: Affet Bizi Hocam

    1993: Son Söz Sevginin

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