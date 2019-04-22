Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın eşine saldırı
Karagül dizisindeki Kendal karakteriyle yıldızı parlayan son dönemde ise Börü dizisinde rol alan Mesut Akusta eşine saldırı olduğunu iddia ederek sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.
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1Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Börü'de İrfan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Mesut Akusta eşine saldırdığını iddia ettiği kişinin fotoğrafını paylaştı.
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2Akusta şu ifadeleri kullandı: "Bu delikanlı sokakta eşime saldırıp vurmuş. Ağıza alınmayacak küfürler etmiş, tanıyan varsa bize ulaşsın ya da kendi görürse aynı cesareti gösterip beni bulsun..."
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3"İnsanın karısına tek başınayken saldırmak neymiş bir konuşalım"
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4"Tüm dostlara teşekkür ederim. Şafak iyi, şikayetçi olduk zaten darp raporu aldık bulacağız yakındır"
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5Akusta ntv.com.tr'ye verdiği röportajda, "Sokakta insanlar bana 'Kendal Ağa' diyor. Çünkü dört yıl süren bir proje Kendal Ağa hafızalara kazındı. Ama üzerime yapışma gibi bir durum yok. Başka karakterleri oynamak zorundayız çünkü işimiz bu. Ben her zaman söylerim insanlar kötü doğmaz kötü edilir. Oynadığım karakterlere her zaman bunu düşünerek başlamışımdır" ifadelerini kullanmıştı.
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AKUSTA'NIN ROL ALDIĞI DİĞER DİZİLER ŞÖYLE:
2019- Yüzleşme
2017-2018 Börü
2017- Ölene Kadar
2017: Yıldızlar Şahidim- Fikret
2016: Köroğlu- Bolu Beyi
2013: Karagül- Kendal Şamverdi
2009: Ezel
2009: Umut- Turan Bey
2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal
2008: İpsiz Recep- Şerif
2007: Sessiz Fırtına
2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur
2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay
2003: Kurşun Yarası- Rıza
2001: Benimle Evlenir Misin?
2001: Güz Gülleri
1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist
1998: Affet Bizi Hocam
1993: Son Söz Sevginin