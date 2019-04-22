Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın eşine saldırı

Akusta şu ifadeleri kullandı: "Bu delikanlı sokakta eşime saldırıp vurmuş. Ağıza alınmayacak küfürler etmiş, tanıyan varsa bize ulaşsın ya da kendi görürse aynı cesareti gösterip beni bulsun..."

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Akusta ntv.com.tr'ye verdiği röportajda, "Sokakta insanlar bana 'Kendal Ağa' diyor. Çünkü dört yıl süren bir proje Kendal Ağa hafızalara kazındı. Ama üzerime yapışma gibi bir durum yok. Başka karakterleri oynamak zorundayız çünkü işimiz bu. Ben her zaman söylerim insanlar kötü doğmaz kötü edilir. Oynadığım karakterlere her zaman bunu düşünerek başlamışımdır" ifadelerini kullanmıştı.