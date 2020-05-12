Ünlü şef Gordon Ramsay'a karantinada balık tutma tepkisi

"SAYGISIZLIK" YORUMU

Kendisine tepki gösteren takipçilerinden biri, "Tecritteyken balık tutamıyoruz diye biliyorum, öyle değil mi?" derken, bir başkası Ramsay'ın davranışını saygısızlık olarak nitelendirerek, "Haftada defalarca balık tutan biri olarak izolasyonda bir kere bile bunun için dışarı çıkmadım" yorumunu yaptı.