Ünlü şef Gordon Ramsay'a karantinada balık tutma tepkisi

ntv.com.tr 12.05.2020 - 07:19
Ünlü şef Gordon Ramsay karantina kurallarını hiçe sayarak balık tutmaya çıkıp bir de tuttuğu balıkları Instagram hesabında paylaşınca tepkilerin odağına yerleşti.
SERT ELEŞTİRİLER ALDI
Televizyon programıyla tanınan ünlü İngiliz şefin, hükümetin corona virüs salgını nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında getirilen yasağı aşarak balık tutmaya çıkması eleştiri bombardımanına tutulmasına yol açtı.
53 yaşındaki şef, İngiltere'nin Cornwall sahillerinde, elinde, kendisinin tutup tutmadığı anlaşılamayan balıklarla poz verdi, bunu Instagram'da paylaştı. Ramsay ayrıca bir de video paylaşarak iki levrekle nasıl bir yemek hazırlayacağı anlattı.
"SAYGISIZLIK" YORUMU
Kendisine tepki gösteren takipçilerinden biri, "Tecritteyken balık tutamıyoruz diye biliyorum, öyle değil mi?" derken, bir başkası Ramsay'ın davranışını saygısızlık olarak nitelendirerek, "Haftada defalarca balık tutan biri olarak izolasyonda bir kere bile bunun için dışarı çıkmadım" yorumunu yaptı.
"BÜYÜK SORUMSUZLUK"
Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Balık avlamak bir spor değildir. Balık için dışarı çıkmak büyük sorumsuzluk" derken, bir başka takipçi, "Böyle şeyleri Instagram'ınızdan uzak tutmalısınız. Doğruyu yapan balıkçılara saygısızlık" eleştirisinde bulundu.
CEZA VERİLMESİ İSTENDİ
Bazıları Ramsay'ı evde kalmanın anlamını bilmemekle suçlarken bazıları da "Karantina kuralları zenginleri kapsamıyor galiba, yasaklar sadece biz fakirler için" benzeri yorumlar yaptı. Evden çok fazla çıktığı için Ramsey'in cezalandırılmasını isteyenler de oldu.
ESNEME KARARINDAN ÖNCE YAPTI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mart ayında, vatandaşlarına izolasyon kurallarını açıklarken zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını söylemişti. Balık tutmak spor kabul edilse de insanlara evlerinde yapabilecekleri sporları seçmeleri önerilmişti. Hükümetin bu haftadan itibaren karantina tedbirlerini esnetmeye başlamasıyla birlikte balık tutmak da serbest hale gelmiş olsa da Ramsey balık tutma eylemini ve paylaşımını esneme kararından önce yaptı.
SAHİL GÜVENLİK UYARDI
Ramsey ilk olarak, karantina döneminde ailesiyle birlikte Cornwall'deki 4 milyon sterlinlik yazlık evine yerleşmesiyle komşularının tepkisini çekmişti. Bölgede sürekli olarak yaşayanlar, ikinci evleri olanların karantina döneminde taşınmalarını, bölgeye virüs getirme riskinden dolayı tehlikeli görüyor. Ramsay'ın uzun süren bisiklet sürmeleri, hükümet kurallarına uymaması ve son olarak bisiklet sürerken kırmızı ışık kuralına uymaması, ona olan öfkeyi daha da artırdı. İzolasyon kurallarını hiçe saydığı gerekçesiyle sahil güvenlik görevlilerinden uyarı da almıştı.