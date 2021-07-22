Ünlü sporcuların yeni yatırımları

Güler, şu anda odağını bu programa vermiş durumda. O, girişimciliğe spor ayakkabı satıcısı Lastikpabuc’la başladı. Daha sonra sosyal ağ Goano’ya yatırım yaptı. Joachim Behrendt’ın kurucusu olduğu BIC Angel Investment melek yatırımcı ağına girdi. Hizliceviri, Bionluk, Connected2me, 8bitiz gibi girişimlere yatırımı var.

Daha önce yaptığı konuşmalarda Sinan Güler, standart bir yatırımcının 10-20 arasında girişimi olması gerektiğini belirterek, “Girişimlere bakarken ‘Ben müşteri olsam kullanır mıyım’ sorusunu sık sık kendime sorarım. DNA’mdan gelen bir oyun kuruculuk yeteneğim var. İnternet yatırımcılığı ile buluşan birçok yönümün olduğunu düşünüyorum. Farklı, daha heyecanlı ve fikir odaklı bir anlayış olduğu için melek yatırımcılığı seçtim” diyor.