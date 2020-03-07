Ünlü tenisçi Maria Sharapova emekliliğin tadını çıkarıyor

07.03.2020 - 15:39 | Son Güncelleme : 07.03.2020 - 16:50
Beş kez Grand Slam şampiyonu olan Rus tenisçi Maria Sharapova, geçen hafta, henüz 32 yaşında tenis kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.
ABD'de Palos Verdes'te çekilen fotoğraflarda köpeğini gezdirdiği görülen Maria Sharapova'nın, keyifli hali ve arkadaşlarıyla sohbet ederken zaman zaman kahkaha atması dikkat çekti.
Çocukluğundan bu yana hayatını adadığı tenis sayesinde hem şöhret hem de servet kazanan Sharapova, birçok ünlü giyim ve mücevher firmasının tanıtım yüzü oldu, dergilere poz verdi, modellik yaptı. 30 yaşına gelmeden ticarete atıldı ve bir şekerleme firmasının da sahibi oldu.
Dünyanın en zengin kadın sporcularından biri olan Sharapova, tam 11 kez en çok kazanan kadın sporcu olarak Forbes dergisinin listesinde yer aldı.
TARİHE GEÇTİ
Sharapova, henüz 8 yaşındayken Nick Bollettieri Tenis Akademisi'ne devam edebilmek için ailesiyle birlikte, doğduğu ülke Rusya'dan ayrılıp ABD'ye yerleşti. 2004'te henüz 17 yaşındayken Serena Williams'ı yendi ve Wimbledon'ı kazanan en genç ikinci tenisçi olarak tarihe geçti.
AŞK DEFTERİ KABARIK
Sharapova, aşk defteri kabarık bir sporcu olarak tanınıyor. 2005 yılında Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine ile flört eden Sharapova'nın aşk yaşadığı ünlülerden biri de tenisçi Andy Roddick’ti. Sparapova, 2009 yılında o sıralar Türkiye'de oynayan Sloven basketbolcu Sasha Vujacic ile nişanlandı. Çiftin İstanbul'da evleneceğine ilişkin dedikodular bile çıktı. Ancak Sharapova ile Vujacic yollarını ayırdı.
Sharapova daha sonra Bulgar tenisçi Grigor Dmitrev ile nişanlandı. Ancak 2013'te başlayan bu ilişki de bu yıl sona erdi. Ünlü sporcu bir süredir Alexander Gilkes ile birlikte.
"TENİS, SANA ELVEDA DİYORUM"
Kadınlar tenisinin bir zamanlar en başarılı ve bugün hala en medyatik isimlerinden olan Sharapova, geçen hafta Vanity Fair ve Vogue internet sitelerinden yayınladığı bir mektupla emekli olduğunu açıklamış, mektubunda, “Tenis, sana elveda diyorum” başlığını kullanmıştı.