Ünlü tenisçi Maria Sharapova emekliliğin tadını çıkarıyor

Çocukluğundan bu yana hayatını adadığı tenis sayesinde hem şöhret hem de servet kazanan Sharapova, birçok ünlü giyim ve mücevher firmasının tanıtım yüzü oldu, dergilere poz verdi, modellik yaptı. 30 yaşına gelmeden ticarete atıldı ve bir şekerleme firmasının da sahibi oldu.