Ünlü yıldız Jenna Dewan'ın otomobili soyuldu

Dünyaca ünlü oyuncu Jenna Dewan'ın gündüz vakti Los Angeles'ta park halindeki otomobiline hırsız girdi. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)
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Son olarak Berlin, I Love You filmiyle seyirci karşısına çıkan Jenna Dewan hırsızlık olayıyla sarsıldı.
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38 yaşındaki yıldız, Los Angeles'ta öğleden önce saatlerinde dolaşmaya çıktı. Park halindeki otomobiline bir süre sonra geri dönen Dewan kötü bir sürprizle karşılaştı.
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Ünlü oyuncunun otomobili tepeden tırnağa siyah giyinmiş bir kadın tarafından camı kırılarak soyuldu.
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Jenna Dewan başına geleni anladıktan sonra önce polisi sonra da sevgilisi Steve Kanzee'yi aradı.
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Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Kanzee ise korkmuş olan sevgilinini sakinleştirmeye çalıştı.
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Dewan'ın olay yerinde olmadığı bir sırada otomobilin yanına gelip ön camını kıran kadın güvenlik kameralarına yakalandı.
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Hırısız, Dewan'ın 3 bin dolar (Yaklaşık 18 bin TL) değerindeki çantasını alıp bir araca binerek kaçan zanlı henüz yakalanmadı.
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