Ünlü yıldız Liam Hemsworth, Miley Cyrus hakkında konuştu
Instagram'a dönen Liam Hemsworth özel hayatı ve yeni filmi hakkında konuştu. Boşanma haberleriyle gündeme gelen ünlü yıldız Hemsworth, Miley Cyrus ile ayrılacakları iddialarını doğruladı.
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Sekiz aylık evliliklerini bitirme kararı aldıkları konuşulan Liam Hemsworth ile Miley Cyrus'ta ünlü oyuncu boşanmaya hazırlandıklarını dile getirdi.
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29 yaşındaki oyuncu, yedi ay süren evliliğin ardından ‘aralarındaki uzlaşmaz farklılıklar’ gerekçesiyle boşanmak için Los Angeles mahkemesine başvurmuştu.
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Hemsworth ile ayrılık kararı alan şarkıcı Miley Cyrus, ünlü blog yazarı Kaitlynn Carter ile tatilde öpüşürken görüntülendi. Panseksüel olduğunu açıklayan Cyrus, evliyken de hala kadınlara ilgi duyduğunu açıklamış, “Benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum” demişti.
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Instagram'a dönen Liam Hemsworth, ABD’de vizyona giren Killerman filmi hakkında da konuştu.
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Hemsworth, projeden paylaştığı bir sahne fotoğrafının altına, “Yaptığımız işten inanılmaz gurur duyuyorum. Bağımsız film yapmak her zaman zordur” notunu düştü.