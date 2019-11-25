Ünlü yıldız Lizzo mikro çantasıyla Amerikan Müzik Ödülleri'nde

Sahiplerini bulan 2019 Amerikan Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısında ünlü şarkıcı Lizzo dikkatleri üzerine çekti. Valentino imzalı minik çanta sosyal medyada gündem oldu. 

Amerikan Müzik Ödülleri'ne mikro çantasıyla katılan ünlü yıldız Lizzo gecenin öne çıkan isimlerinden oldu.


Lizzo'nun aksesuar olarak kullandığı mikro çanta kırmızı halıda boy gösteren tüm elbiseleri gölgede bıraktı.


Gecenin en çok konuşulan aksesuarı olan Valentino imzalı minik çanta sosyal medyanın radarına da takıldı.


Çantanın içinde neler olabileceğini tahmin eden sosyal medya kullanıcılarının esprili yorumları güldürürken mizah dozu yüksek yorumlar etkinlik boyunca sosyal medyanın nabzını tutmaya devam etti.


Dua Lipa, Halsey, Shania Twain, Thomas Rhett ve Selena Gomez gibi birçok ünlü ismin sahne çıktığı gecede Lizzo da performans sergiledi.

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