Ünlü yıldız Lizzo mikro çantasıyla Amerikan Müzik Ödülleri'nde

Amerikan Müzik Ödülleri'ne mikro çantasıyla katılan ünlü yıldız Lizzo gecenin öne çıkan isimlerinden oldu.
Lizzo'nun aksesuar olarak kullandığı mikro çanta kırmızı halıda boy gösteren tüm elbiseleri gölgede bıraktı.
Gecenin en çok konuşulan aksesuarı olan Valentino imzalı minik çanta sosyal medyanın radarına da takıldı.
Çantanın içinde neler olabileceğini tahmin eden sosyal medya kullanıcılarının esprili yorumları güldürürken mizah dozu yüksek yorumlar etkinlik boyunca sosyal medyanın nabzını tutmaya devam etti.
Dua Lipa, Halsey, Shania Twain, Thomas Rhett ve Selena Gomez gibi birçok ünlü ismin sahne çıktığı gecede Lizzo da performans sergiledi.