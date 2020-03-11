Ünlü yıldız Naomi Campbell'ın Corona virüs önlemi

Alışveriş yaparken eldiven taktığı görülen Sylvester Stallone'nin ardından ünlü model Naomi Campbell çıktığı seyahatte aldığı önlemleri sosyal medyadan yayınladı.

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11.03.2020 - 14:09

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını iş seyahatine çıkan ünlüleri de etkiliyor. Bazı ünlüler maske ile korunurken bazıları da alışverişe eldivenle çıkıyor.

Son olarak geçen yıl uçaktaki koltuğunu temizlerden çekilen videosuyla olay olan Naomi Campbell, bu kez de corona virüs önlemiyle gündeme oturdu.

Campbell, tıbbi gözlükleri, özel koruyucu elbise ve ameliyat maskesiyle yolculuğa çıktı. Campbell, uçağın içinde ve dışında üzerindeki hiçbir koruyucu giysiyi çıkarmadı.

Paylaşımına, "Önce güvenlik" yazan 49 yaşındaki yıldız, Los Angeles'taki Tom Bradley havalimanında çekilen pozlarına Instagram sayfasında yer verdi.