Ünlü YouTuber Ruhi Çenet Çin'e gitti (Sokak ve hastanelerden görüntüler)
4.2 milyon abonesiyle Türkiye'de en çok takipçisi bulunan YouTuber'lar arasında bulunan Ruhi Çenet Corona virüsü araştırmak için Çin'e gitti. Çenet, Çin'de sokaklardan ve hastanelerden çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı.
03.02.2020 - 12:07| Son Güncelleme : 03.02.2020 - 12:28
Ruhi Çenet Videoları hesabıyla 4.2 milyon abonesi bulunan Ruhi Çenet, Corona virüsü ile mücadele edenleri yakından gözlemlemek için Hong Kong'a gitti.
Ünlü YouTuber, maske bulmakta zorlanan vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruğu ve hastalığa yakalandığı tahmin edilen bir kadının bayılma anını görüntüledi.
Ruhi Çenet'in yayınladığı ilk videoda, Koronavirüs'e yakalandığı tahmin edilen bir kadının bayılma anı, bölgedeki insanlar ile röportajlar, virüsten korunmak için maske almak isteyen insanların oluşturduğu uzun kuyruklar, virüs teşhisi konulan insanların kaldığı hastaneler yer aldı.
Ruhi Çenet Çin'e giderken en büyük korkusunun Corona virüsü olmadığını daha önce Uygur Türkleri hakkında çekmiş olduğu videolardan dolayı Çin'in kendisini alıkoyması olduğu söylemişti. Çenet, kendisinden 4 gün içinde haber alınamadığı taktirde gerekli mercilere bilgi verilmesi gerektiğini de dile getirmişti.
Karantina olduğu için virüsün başladığı Wuhan şehrine giremediğini söyleyen Çenet'e hastalıktan korkan bazı takipçileri, "Ne olur ne olmaz, lütfen bir süre geri gelme" gibi mesajlar yazdı.
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