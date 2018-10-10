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Ünlüler Arif V 216 belgeselinin galasında buluştu

ntv.com.tr

Cem Yılmaz’ın son filmi Arif V 216'nın kamera arkası görüntülerinden oluşan Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl? belgeseli için Vodafone Red sponsorluğunda özel bir gece düzenlendi. Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Behzat – Çiğdem Uygur, Defne Samyeli, Özge Özberk gibi ünlü simaları bir araya getiren gecede konuklara ilk kez Vodafone TV’de yayınlanacak olan belgeselden özet görüntüler de gösterildi.

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    Cem Yılmaz’ın gişe rekorları kıran son filmi Arif V 216’nın kamera arkası görüntüleri izleyiciyle buluşuyor. İlk kez Vodafone TV’de yayınlanacak Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl belgeseli için Vodafone Red sponsorluğunda özel bir gece düzenlendi.

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    Kültür-sanat ve cemiyet dünyasından ünlü simaların katıldığı gecede, Arif V 216’nın ortaya çıkış sürecini ve nasıl çekildiğini anlatan Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl belgeselinden özet görüntüler de gösterildi.

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    Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl belgeseli ilk 3 ay boyunca sadece Vodafone TV’de yayınlanacak. Toplam 1 saat 45 dakika olan belgesel, yaklaşık 20 dakikalık 5 ayrı bölüm halinde ekrana gelecek. Vodafone Red'liler, belgeseli herkesten önce ve internetlerinden yemeden izleyebilecek.

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    Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı, görüntü yönetmenliğini ise Jean Paul Seresin’in üstlendiği Arif V 216 filmini yaklaşık 5 milyon kişi izledi.

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    Filmin ön hazırlığı 9 hafta, çekimleri ise 40 ayrı mekânda 72 gün sürdü. Filmin prodüksiyonu için 250 kişilik, post prodüksiyonu için ise 80 kişilik bir ekip çalıştı.

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    Toplam 5 bin figürasyonun yer aldığı filmde Türkiye’de ilk kez 3D dublörler kullanıldı. Binlerce giysi ve aksesuvarın kullanıldığı filmde farklı dönemleri yansıtan kostümler için toplam 10 bin metre kumaş harcandı.

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