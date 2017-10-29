Ünlüler hangi takımları tutuyor? (Fenerbahçe-Galatasaray)
ntv.com.tr
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasarau bugün saat 19.00'da Kadıköy'de karşılaşıyor. Peki kazananın sevineceği, kaybedenin üzeleceği birçok maçta ünlüler hangi takımları destekliyor? İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...
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1CEM YILMAZ - FENERBAHÇE
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2MERYEM UZERLİ - GALATASARAY
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3ACUN ILICALI -FENERBAHÇE
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4AMİNE GÜLŞE - GALATASARAY
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5PELİN AKİL - FENERBAHÇE
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6KENAN İMİRZALIOĞLU - GALATASARAY
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7İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE
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8İSMAİL HACIOĞLU - GALATASARAY
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9GÖKHAN İLE HAKAN ÖZOĞUZ - FENERBAHÇE
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10GÜLBEN ERGEN - GALATASARAY
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11EMRE KINAY - FENERBAHÇE
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12HALİL SEZAİ - GALATASARAY
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13MÜGE ANLI -FENERBAHÇE
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14HAKAN-GİZEM HATİPOĞLU - GALATASARAY
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15AJDA PEKKAN - GALATASARAY
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16DEMET AKBAĞ - GALATASARAY
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17KADİR İNANIR - FENERBAHÇE
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18BENSU SORAL - FENERBAHÇE
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19MEHMET ALİ ERBİL - FENERBAHÇE
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20ATA DEMİRER - GALATASARAY
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21NEJAT İŞLER - FENERBAHÇE
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22BENGÜ - GALATASARAY
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23BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE
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24AYDEMİR AKBAŞ -GALATASARAY
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25ALİŞAN - FENERBAHÇE
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26BİRAOL NAMOĞLU - GALATASARAY
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27MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ
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28ESRA EROL - BEŞİKTAŞ
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29NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ
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30BERK OKTAY - BEŞİKTAŞ
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31EBRU GÜNDEŞ - FENERBAHÇE
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32HÜLYA AVŞAR - BEŞİKTAŞ
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33
TARKAN- FENERBAHÇE
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34ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ
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35BÜLENT PARLAK - BEŞİKTAŞ
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36MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE
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37GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ
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38TÜLİN ŞAHİN - FENERBAHÇE
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39HAKAN ALTUN - BEŞİKTAŞ
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40HANDE ERÇEL - FENERBAHÇE
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41HAYKO CEPKİN-BEŞİKTAŞ
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42ZAFER ALGÖZ - BEŞİKTAŞ
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43RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR
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44CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR
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45KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR
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46KEREM BÜRSİN- GALATASARAY
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47VOLKAN KONAK -TRABZONSPOR
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48SILA- GALATASARAY
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49YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR
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50IVANA SERT- GALATASARAY
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51ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA
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52KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY
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53KENAN DOĞULU- GALATASARAY
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54RIZA KOCAOĞLU - GÖZTEPE
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55HADİSE - GALATASARAY
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56
YILDIZ TİLBE- FENERBAHÇE
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57KENAN İMİRZALIOĞLU- GALATASARAY
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58ÖZCAN DENİZ- GALATASARAY
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59BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY
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60TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE
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61NURGUL YEŞİLÇAY- GALATASARAY
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62SİBEL CAN - FENERBAHÇE
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63PINAR ALTUĞ- GALATASARAY
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64NİHAT DOĞAN - GALATASARAY