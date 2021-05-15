Ünlüler ve destekledikleri takımlar

Haberler - ntv.com.tr 15.05.2021 - 12:13 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 11:38
ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ
ATA DEMİRER - GALATASARAY
RIZA KOCAOĞLU - GÖZTEPE
MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ
CEM YILMAZ - FENERBAHÇE
BERK OKTAY - BEŞİKTAŞ
HAKAN ALTUN - BEŞİKTAŞ
HAYKO CEPKİN-BEŞİKTAŞ
KADİR İNANIR - FENERBAHÇE
ALİŞAN - FENERBAHÇE
ESRA EROL - BEŞİKTAŞ
MEHMET ALİ ERBİL - FENERBAHÇE
NEJAT İŞLER - FENERBAHÇE
BÜLENT PARLAK - BEŞİKTAŞ
MÜGE ANLI -FENERBAHÇE
PELİN AKİL - FENERBAHÇE
MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE
İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE
SILA- GALATASARAY
YILDIZ TİLBE- FENERBAHÇE
DEMET AKBAĞ - GALATASARAY
NURGUL YEŞİLÇAY- GALATASARAY
AMİNE GÜLŞE - GALATASARAY
SİBEL CAN - FENERBAHÇE
İSMAİL HACIOĞLU - GALATASARAY
BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE
ACUN ILICALI -FENERBAHÇE
BENSU SORAL - FENERBAHÇE
IVANA SERT- GALATASARAY
KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY
HADİSE - GALATASARAY
RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR
MERYEM UZERLİ - GALATASARAY
NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ
KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR
GÜLBEN ERGEN - GALATASARAY
CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR
BENGÜ - GALATASARAY
AYDEMİR AKBAŞ -GALATASARAY
GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ
KENAN İMİRZALIOĞLU - GALATASARAY
VOLKAN KONAK -TRABZONSPOR
HALİL SEZAİ - GALATASARAY
GÖKHAN İLE HAKAN ÖZOĞUZ - FENERBAHÇE
HAKAN-GİZEM HATİPOĞLU - GALATASARAY
EMRE KINAY - FENERBAHÇE
YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR
AJDA PEKKAN - GALATASARAY
BİRAOL NAMOĞLU - GALATASARAY
EBRU GÜNDEŞ - FENERBAHÇE
HÜLYA AVŞAR - BEŞİKTAŞ
TARKAN- FENERBAHÇE
TÜLİN ŞAHİN - FENERBAHÇE
HANDE ERÇEL - FENERBAHÇE
ZAFER ALGÖZ - BEŞİKTAŞ
KEREM BÜRSİN- GALATASARAY
ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA
KENAN DOĞULU- GALATASARAY
KENAN İMİRZALIOĞLU- GALATASARAY
ÖZCAN DENİZ- GALATASARAY
BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY
TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE
Berkay Ateş deplasman tribününe girerken çekilen fotoğrafını, "Bugün 5 Mayıs canım dedemin ölün yıldönümü. Neredeyse hayatın en güzel değerlerini öğrendiğim dedemin. Ömrü boyunca siyah beyaz giyindi ve yıllarca, “Şerefimizle oynayalım hakkımızla kazanalım Beko başka bir şey istemem” diyen dedemin gittiği gün. Her zaman Baba Hakkı’yı anlatan, hatalı karar varsa radyoyu kapatan dedemin günü.
Bugün biraz da onun için Beşiktaş forması üzerimizde.
Galatasaray’lı dostlarımıza başarılar.
Dostlukla, hak ve adalet içinde çok güzel bir maç izleyelim yeter. Başarı her şey demek değill" notuyla yayınladı.
PINAR ALTUĞ- GALATASARAY
NİHAT DOĞAN - GALATASARAY