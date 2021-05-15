Ünlüler ve destekledikleri takımlar

Ünlüler hangi takımları destekliyor, hatırlayalım. İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...

Haberler - ntv.com.tr 15.05.2021 - 12:13 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 11:38

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 1

ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 2

ATA DEMİRER - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 3

RIZA KOCAOĞLU - GÖZTEPE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 4

MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 5

CEM YILMAZ - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 6

BERK OKTAY - BEŞİKTAŞ

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 7

HAKAN ALTUN - BEŞİKTAŞ

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 8

HAYKO CEPKİN-BEŞİKTAŞ

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 9

KADİR İNANIR - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 10

ALİŞAN - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 11

ESRA EROL - BEŞİKTAŞ

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 12

MEHMET ALİ ERBİL - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 13

NEJAT İŞLER - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 14

BÜLENT PARLAK - BEŞİKTAŞ

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 15

MÜGE ANLI -FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 16

PELİN AKİL - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 17

MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE


Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 18

İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 19

SILA- GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 20

YILDIZ TİLBE- FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 21

DEMET AKBAĞ - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 22

NURGUL YEŞİLÇAY- GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 23

AMİNE GÜLŞE - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 24

SİBEL CAN - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 25

İSMAİL HACIOĞLU - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 26

BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 27

ACUN ILICALI -FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 28

BENSU SORALFENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 29

IVANA SERT- GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 30

KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 31

HADİSE - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 32

RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 33

MERYEM UZERLİ - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 34

NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 35

KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 36

GÜLBEN ERGEN - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 37

CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 38

BENGÜ - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 39

AYDEMİR AKBAŞ -GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 40

GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 41

KENAN İMİRZALIOĞLU - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 42

VOLKAN KONAK -TRABZONSPOR

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 43

HALİL SEZAİ - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 44

GÖKHAN İLE HAKAN ÖZOĞUZ - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 45

HAKAN-GİZEM HATİPOĞLU - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 46

EMRE KINAY - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 47

YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 48

AJDA PEKKAN - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 49

BİRAOL NAMOĞLU - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 50

EBRU GÜNDEŞ - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 51

HÜLYA AVŞAR - BEŞİKTAŞ

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 52

TARKAN- FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 53

TÜLİN ŞAHİN - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 54

HANDE ERÇEL - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 55

ZAFER ALGÖZ - BEŞİKTAŞ

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 56

KEREM BÜRSİN- GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 57

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 58

KENAN DOĞULU- GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 59

KENAN İMİRZALIOĞLU- GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 60

ÖZCAN DENİZ- GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 61

BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 62

TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 63

Berkay Ateş deplasman tribününe girerken çekilen fotoğrafını, "Bugün 5 Mayıs canım dedemin ölün yıldönümü. Neredeyse hayatın en güzel değerlerini öğrendiğim dedemin. Ömrü boyunca siyah beyaz giyindi ve yıllarca, “Şerefimizle oynayalım hakkımızla kazanalım Beko başka bir şey istemem” diyen dedemin gittiği gün. Her zaman Baba Hakkı’yı anlatan, hatalı karar varsa radyoyu kapatan dedemin günü.
Bugün biraz da onun için Beşiktaş forması üzerimizde.
Galatasaray’lı dostlarımıza başarılar.
Dostlukla, hak ve adalet içinde çok güzel bir maç izleyelim yeter. Başarı her şey demek değill" notuyla yayınladı.

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 64

PINAR ALTUĞ- GALATASARAY

Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 65

NİHAT DOĞAN - GALATASARAY

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