Ünlüler yeni yıla böyle girdi

Haberler 01.01.2022 - 13:34
Müge Boz
"Mutlu yıllar"
Prens William ile Kate Middleton
Gupse Özay
"2021'de giden aklımızı geri veresin 2022"
Chiara Ferragni
Aslı Enver
Fernando Muslera
Ali Sunal
"Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bi tütüm eksikti. Herkese harika bir yıl diliyoruz"
Jose Mourinho
Fahriye Evcen
"Herkese iyi seneler bizden"
Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay
Cem Yılmaz
"Nice yıllar! Geleneksel yılbaşı gecelerinde verdiğim dev partim bütün hızıyla devam ediyor."
Derya Baykal
"Canımın canı, küçük ve akıllı Pera’m! Bu yılın en güzel anı! Teyzesinin prensesi! Şansın, yolun hep açık olsun. Dünyamızı hep böyle aydınlat kocaman kalbinle... Annen Ferhan Şensoy canımın yarısı, sen kalbimin en içisin prensesim. Sağlıkla, şansla, kocaman ailenle büyü... Seni çok seviyoruz boncuğum."
Bestemsu Özdemir
"2021’i bu kadar güzel bitireceğim bu yılın bana bu kadar güzellikler getireceği aklımın ucundan bile geçmezdi sanırım. Hayatım boyunca güzelliklerle hatırlayıp, anlatacağım hep ayrı bir yeri olan yıl bu yıl olacak… 2022 bana daha da güzel şeylerle gelmeni bekliyorum ve hepimiz herkes için çok güzel bir yıl diliyorum."
Melis Sezen
"Merhaba 2022! Çok umut doluyuz! Güzelliklerle, sevgiyle, en önemlisi sağlıkla karşıla bizi! Hepimizin kalbini sevgiyle doldur, vicdanımız uyanık olsun ve mucizeler her an yanımızda olsun! Mutlu seneler!"
"Bazen bir an’ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın… Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim YoYo."
Doğa Rutkay
"Üç evlatla birlikte girilen bir yeni yıl. Sanırım şu hayatta başıma gelen en güzel şeylersiniz. Ve sen Kerimcan... Sayende kocaman bir ailem var. İyi seneler güzel canlar, her şey hayalimizdeki gibi olsun"
Seray Sever
"Çifter çifter kısmetlerin geldiği, sağlıklı, mutlu, bolluk bereket içinde bir 2022 olsun inşallah cümlemize."
Enis Arıkan
"Olur olur, yalnız yılbaşı da olur. İyi yıllar sevdiceklerim. Sağlık olsun gerisini hallederiz."
Pelin Öztekin
"Bu sene tanıştık, bu sene eğlendik, bu sene sevdik… Devamı 2022’de."
Sermiyan Midyat
"İyi seneler"
Mehmet Okur
"Sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu nice yıllara diyelim! Yeni yılınız kutlu olsun."