Ünlüler yeni yıla böyle girdi

Ünlüler 2022'ye nasıl girdi? Ünlü isimler yeni yıl kutlama fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. İşte Cem Yılmaz'dan Seray Sever'e, Doğa Rutkay'dan Ceyda Düvenci'ye ünlülerin yeni yıl kutlama anları...

Haberler 01.01.2022 - 13:34

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 1

Müge Boz

"Mutlu yıllar"


Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 2

Prens William ile Kate Middleton


Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 3

Gupse Özay

"2021'de giden aklımızı geri veresin 2022"


Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 4

Chiara Ferragni


Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 5

Aslı Enver


Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 6

Fernando Muslera

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 7

Ali Sunal

"Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bi tütüm eksikti. Herkese harika bir yıl diliyoruz"


Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 8

Jose Mourinho


Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 9

Fahriye Evcen

"Herkese iyi seneler bizden"


Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 10

Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay 

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 11

Cem Yılmaz

"Nice yıllar! Geleneksel yılbaşı gecelerinde verdiğim dev partim bütün hızıyla devam ediyor."

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 12

Derya Baykal

"Canımın canı, küçük ve akıllı Pera’m! Bu yılın en güzel anı! Teyzesinin prensesi! Şansın, yolun hep açık olsun. Dünyamızı hep böyle aydınlat kocaman kalbinle... Annen Ferhan Şensoy canımın yarısı, sen kalbimin en içisin prensesim. Sağlıkla, şansla, kocaman ailenle büyü... Seni çok seviyoruz boncuğum."

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 13

Bestemsu Özdemir

"2021’i bu kadar güzel bitireceğim bu yılın bana bu kadar güzellikler getireceği aklımın ucundan bile geçmezdi sanırım. Hayatım boyunca güzelliklerle hatırlayıp, anlatacağım hep ayrı bir yeri olan yıl bu yıl olacak… 2022 bana daha da güzel şeylerle gelmeni bekliyorum ve hepimiz herkes için çok güzel bir yıl diliyorum."

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 14

Melis Sezen

"Merhaba 2022! Çok umut doluyuz! Güzelliklerle, sevgiyle, en önemlisi sağlıkla karşıla bizi! Hepimizin kalbini sevgiyle doldur, vicdanımız uyanık olsun ve mucizeler her an yanımızda olsun! Mutlu seneler!"

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 15

İrem Helvacıoğlu

"Bazen bir an’ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın… Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim YoYo." 

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 16

Doğa Rutkay

"Üç evlatla birlikte girilen bir yeni yıl. Sanırım şu hayatta başıma gelen en güzel şeylersiniz. Ve sen Kerimcan... Sayende kocaman bir ailem var. İyi seneler güzel canlar, her şey hayalimizdeki gibi olsun"

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 17

Seray Sever

"Çifter çifter kısmetlerin geldiği, sağlıklı, mutlu, bolluk bereket içinde bir 2022 olsun inşallah cümlemize."

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 18

Enis Arıkan

"Olur olur, yalnız yılbaşı da olur. İyi yıllar sevdiceklerim. Sağlık olsun gerisini hallederiz."

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 19

Pelin Öztekin

"Bu sene tanıştık, bu sene eğlendik, bu sene sevdik… Devamı 2022’de."

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 20

Sermiyan Midyat

"İyi seneler" 

Ünlüler yeni yıla böyle girdi - 21

Mehmet Okur

"Sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu nice yıllara diyelim! Yeni yılınız kutlu olsun."

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