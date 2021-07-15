Ünlülerden 15 Temmuz mesajları

Ünlü isimlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları...

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15.07.2021 - 11:56

ŞAHİKA ERCÜMEN



"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Dünya Kupasında TSİ 20:40’da yeni bir Türkiye Rekoru için dalacağım. Kalbiniz nefesiniz benimle olsun"











SEFA DOĞANAY



"15 Temmuz gecesi Birlik ve Beraberliğmize darbe vurmak isteyen vatan hainlerine karşı en büyük darbeyi milletimizin vatanına,bayrağına,devletine ve milletine olan bağlılığı ve kararlılığıyla Aziz Türk milleti tek yumruk olarak gösterdi.Bu Aziz vatanın bir evladı olmaktan şeref duyuyorum.Şehitlerimize Allahtan Rahmet,yakınlarına sabırlar Dİliyorum.Rabbim bir daha yaşatmasın"







MUSTAFA CECELİ



"Demokrasiye ve özgürlüğe vurulmak istenen zincirin, halk tarafından kırıldığı gün 15 Temmuz.. kendilerine doğrulan silahlara; ellerinde Türk bayraklarıyla, canları pahasına siper olan şehitler ve gaziler.. vatan size minnettar."







DENİZ SEKİ

PINAR ALTUĞ ATACAN



"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

ACUN ILICALI



"Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız."