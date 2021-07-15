Ünlülerden 15 Temmuz mesajları

Ünlü isimlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları...

15.07.2021 - 11:56

Ünlülerden 15 Temmuz mesajları - 1
ŞAHİKA ERCÜMEN

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Dünya Kupasında TSİ 20:40’da yeni bir Türkiye Rekoru için dalacağım. Kalbiniz nefesiniz benimle olsun"




Ünlülerden 15 Temmuz mesajları - 2
SEFA DOĞANAY

"15 Temmuz gecesi Birlik ve Beraberliğmize darbe vurmak isteyen vatan hainlerine karşı en büyük darbeyi milletimizin vatanına,bayrağına,devletine ve milletine olan bağlılığı ve kararlılığıyla Aziz Türk milleti tek yumruk olarak gösterdi.Bu Aziz vatanın bir evladı olmaktan şeref duyuyorum.Şehitlerimize Allahtan Rahmet,yakınlarına sabırlar Dİliyorum.Rabbim bir daha yaşatmasın"


Ünlülerden 15 Temmuz mesajları - 3
MUSTAFA CECELİ

"Demokrasiye ve özgürlüğe vurulmak istenen zincirin, halk tarafından kırıldığı gün 15 Temmuz.. kendilerine doğrulan silahlara; ellerinde Türk bayraklarıyla, canları pahasına siper olan şehitler ve gaziler.. vatan size minnettar."


Ünlülerden 15 Temmuz mesajları - 4
DENİZ SEKİ
Ünlülerden 15 Temmuz mesajları - 5
PINAR ALTUĞ ATACAN

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"
Ünlülerden 15 Temmuz mesajları - 6
ACUN ILICALI

"Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız."

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