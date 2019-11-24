Ünlülerden 24 Kasım paylaşımları (Öğretmenler Günü)

SILA



"Hazırlık sınıfındayım, yaşım 11. Her cuma öğleden sonralar "kol saati!" dediğimiz aktivitelere dağılıyoruz. Ben de müziği seçiyorum. Aa ne kadar değişik! Ve öğretmenimiz Aziz Pelen ilk hafta hepimizi tanıma amaçlı şarkı soyletiyor bize. Ben de tahtada yazan eserlerin içinden "Ben ağlarım yane yane" yi seçiyorum. Ders çıkışı beni yanına çağırıyor Aziz hoca. "Sen hayırdır?" gibisinden bir soru soruyor bana ve "Çalışalım seninle" diyor. Sonra biz yedi sene çalışıyoruz onunla. Ben oraların başkanı bile oluyorum. Bu fotoğraf İzmir Açıkhava sonrası kuliste çekildi. Aziz hoca ve yanında iki öğrencisi. Meltem'cim ve ben. Tüm hatıralar canlandı ve duygular, duygular, duygular... Ne çoklar! Öğretebilmek epey zor iştir. İşini aşkla, canla başla yapan, mücadele veren tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla sevgiyle eğiliyorum. Bizi şüphesiz eğitim kurtaracak."





