Ünlülerden 24 Kasım paylaşımları (Öğretmenler Günü)

SILA
"Hazırlık sınıfındayım, yaşım 11. Her cuma öğleden sonralar "kol saati!" dediğimiz aktivitelere dağılıyoruz. Ben de müziği seçiyorum. Aa ne kadar değişik! Ve öğretmenimiz Aziz Pelen ilk hafta hepimizi tanıma amaçlı şarkı soyletiyor bize. Ben de tahtada yazan eserlerin içinden "Ben ağlarım yane yane" yi seçiyorum. Ders çıkışı beni yanına çağırıyor Aziz hoca. "Sen hayırdır?" gibisinden bir soru soruyor bana ve "Çalışalım seninle" diyor. Sonra biz yedi sene çalışıyoruz onunla. Ben oraların başkanı bile oluyorum. Bu fotoğraf İzmir Açıkhava sonrası kuliste çekildi. Aziz hoca ve yanında iki öğrencisi. Meltem'cim ve ben. Tüm hatıralar canlandı ve duygular, duygular, duygular... Ne çoklar! Öğretebilmek epey zor iştir. İşini aşkla, canla başla yapan, mücadele veren tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla sevgiyle eğiliyorum. Bizi şüphesiz eğitim kurtaracak."
AÇELYA AKKOYUN
"Çok şey öğrendim kendilerinden. Hepsine kalben çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ortak bir özelliği vardı sanırım o noktada bütünlendik. Olumlu düşünen, şevkatli,sevgi dolu bir birey olup emek vererek, çalışarak kazanmanın tadını öğrettiler. Dünyanın fani olduğunu söyleyip hiç bitmeyecek gibi çalışılması gerektiğini öğrettiler. Sen iyi ol karşındakinin niyeti sana ait olmazı öğrettiler. Canım öğretmenlerim, öğretmenler gününüz kutlu olsun."
İBRAHİM TATLISES
"Benim hiç öğretmenim olmadı ama nice öğretmenler, nice öğrencileri yetiştirdi bu okulda çok şükür... Öğretecek kimsem olmadı, belkide o yüzden öğrenmeye çok hevesim oldu... Öğretmenlerimizin kıymetini bilelim. Tüm Öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, hepsine saygı ve sevgilerimi yolluyorum."
IŞIN KARACA
"Gelecek nesillerimizin mimarı olan tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."
ATABERK MUTLU
"Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm öğretmen ve öğretmen adaylarının 24 kasım öğretmenler günü kutlu olsun. "
VOLKAN KONAK
"Saygıdeğer Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun...
"Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır..."
NİRAN ÜNSAL
"Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir… Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.
Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. 'Mustafa Kemal Atatürk'e Rahmet Dua Saygı Sevgi ve Minnetle"
PETEK DİNÇÖZ
"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."