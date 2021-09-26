Ünlülerden aşıda eşitlik için Global Citizen konserleri

ntv.com.tr 26.09.2021 - 13:47 | Son Güncelleme : 26.09.2021 - 13:50
Aşırı yoksulluğu sona erdirme hareketini hızlandırmaya çalışan uluslararası bir yardım kuruluşu olan Global Citizen, dün büyük bir organizasyon düzenledi.
“Ayağa kalk”; ünlüler, siyasi liderler, kraliyet üyelerinin katılımıyla New York’taki Central Park’ta yapılan Global Citizen festivalinde küresel aşı eşitliği için verilen mesajdı.
Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı, 24 saat süren konser etkinliği, dünyadaki yoksul ülkelere Covid-19 aşısını ulaştırmak da dahil insani nedenlerle farkındalık yaratmak için düzenlendi.
1 MİLYAR AŞI ÇAĞRISI YAPTILAR
İngiltere Kraliyet Ailesi’nden ayrılarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle da Central Park’taki etkinliğe katıldı. İkili, G7 ve AB ülkelerinin en az 1 milyar aşı dozunu muhtaç ülkelere göndermesi çağrısında bulundu.
Günün erken saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda liderle iklim değişikliği ve Covid-19 salgını hakkında görüşen kraliyet çifti, Global Citizen etkinliğine erken katıldı.
Gösteri Bob Marley’in şarkılarının Cindy Lauper, Jon Batiste ve Billy Porter gibi isimlerin bulunduğu bir topluluk tarafından söylenmesi ile başladı.
Lauper daha sonra sahneyi devraldı ve imza şarkısı ‘Girls Just Want to Have Fun’ı Afganistan’daki genç kadınlara armağan etti.
Bir hasta ve kanser çocuklar savunucusu olan Barbara Zobian sahnede 30 hasta çocuk ve gönüllülerle birlikte Lizzo’nun ‘Juice’ parçasını söyledi.
Jennifer Lopez, Coldplay, Billie Eilish gibi isimlerle birlikte Camila Cabello, Shawn Mendes, Lizzo, Steive Wonder Central Park’taki etkinlikte öne çıkan isimler oldu.
"EŞİTSİZLİĞE KARŞI KAYITSIZ KALAMAYIZ"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar uygulanan 4 milyardan fazla dozun yüzde 75’inden fazlası sadece 10 ülkede uygulanırken, düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece yüzde 1’i bir doz aldı. Bu büyük eşitsizliği göz ardı edemeyiz ve kayıtsız kalamayız” dedi.
Konser katılımcıları, “Farkındalık yaratmak için yapılanları seviyorum. Dünya ülkelerine, en çok ihtiyacı olan insanlara aşı yaptırmamız gerekiyor. Birçok insanı unutuyoruz” benzeri yorumlar yaptı.
New York Belediye Başkanı Blasio, sahnede, “Covid krizi bize insanların değişim için birlikte çalıştıklarında neleri mümkün kılabildiklerini gösterdi. Gezeginimizdeki herkesi korumak için bu gücü kullanacağız” dedi.
New York’un yanı sıra Paris, Londra, Seul ve Sidney’de de konserler düzenlendi. Dünyanın dört bir yanındaki manşetlerde Duran Duran, Elton John, Demi Lovato, Metallica, Ed Sheeran gibi isimler vardı.
Etkinliği organize eden Global Citizen adlı kuruluş, kendisini “2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirmeye adayan dünyanın en büyük aksiyon alıcı ve etki yaratıcıları hareketi” olarak tanımlıyor.
İşte Global Citizen etkinliğine katılan ve sahne perfosmansı gerçekleştiren isimler...