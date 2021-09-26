Ünlülerden aşıda eşitlik için Global Citizen konserleri

"EŞİTSİZLİĞE KARŞI KAYITSIZ KALAMAYIZ"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar uygulanan 4 milyardan fazla dozun yüzde 75’inden fazlası sadece 10 ülkede uygulanırken, düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece yüzde 1’i bir doz aldı. Bu büyük eşitsizliği göz ardı edemeyiz ve kayıtsız kalamayız” dedi.

Konser katılımcıları, “Farkındalık yaratmak için yapılanları seviyorum. Dünya ülkelerine, en çok ihtiyacı olan insanlara aşı yaptırmamız gerekiyor. Birçok insanı unutuyoruz” benzeri yorumlar yaptı.

New York Belediye Başkanı Blasio, sahnede, “Covid krizi bize insanların değişim için birlikte çalıştıklarında neleri mümkün kılabildiklerini gösterdi. Gezeginimizdeki herkesi korumak için bu gücü kullanacağız” dedi.