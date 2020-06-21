Ünlülerden Babalar Günü mesajları

ntv.com.tr 21.06.2020 - 10:34 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 10:40
Doğa Rutkay
"İyi ki varsın baba! Seni çok ama çok seviyorum.
Yolum, ışığım... İyi ki varsın! Babalar ve dedeler günün kutlu olsun! Kızın."
Akasya Asiltürkmen
"Şu hayatta Pera’yla ilgili en özleyeceğin anlardan birini hediye etmek istiyorum sana. Göğsünde uyuyan Pera ile birkaç fotoğrafın vardır ama bu yok sende hatırladığım kadarıyla. Babalar günün kutlu olsun. Unutma, bu kız her zaman oraya sığar."
Esra Akkaya
"Babamı dede olduktan sonra daha da anladım daha da çok sevdim. İyi ki Yüksel Akkaya’nın kızıyım... babalar günün kutlu olsun canım babam."
Azra Akın
"Demir’in biricik babası sevgili eşimin ve 'Can baba' olarak daima çocuğunun mutluluğunu düşünen, onun en güzel oyun arkadaşı olan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun!"
Aslıhan Gürbüz
"Babam...
9 sene önce bugün ayrıldı aramızdan, 'insanın babalar gününden bir gün sonra babası ölür mü' demiştim... Her babalar günü bana yara olacak sanmıştım, asla bugünü acısız yaşayamayacağımı düşünmüştüm.
Yanılmışım
'Zaman her şeye ilaç' derler doğru derler, 'yaralar' asla kapanmasa da acısı azalıyor, yerine kabuk denilen bazı bağlar örülüyor, yara iziniz seneler geçtikçe hoş bir anı olarak kalıyor ya hani, bende de öyle... YARALARIMI SEVERİM YARALAYANDAN ÖTÜRÜ
Acıyı değil de, bıraktığı o güzel yara izini seçtikçe, bugün, babası olup gününü kutlayan, sadece bugüne özel değil her anını onlarla mutlulukla geçirebilen her arkadaşım, her dostum ve her evlat için mutlu olabiliyor 'ne güzel' diyebiliyorum. Baba gibi sevdiklerimi arayıp gününü kutlayabiliyorum.
Sevgili babalar ellerinizden,
Sevgili yetimler gözlerinizden sevgiyle öperim.
Sözüm babasız büyümeye devam eden kız çocuklarına; sevgili kısçeler, hayatımıza aldığımız hiçbir erkek babamızdan kalan boşluğu doldurmuyor, hiçbir erkek babamız yerine bizi sevmiyor, çünkü ne öyle bir görevleri ne de öyle bir sevgi yok maalesef.
Bu boşluk doldurmaları ancak ve ancak, kabul ya da affederek kendimiz kapatabiliyoruz, n'olur bir deneyin, inanın o zaman hayat biraz daha kolay oluyor. Ayırt edebildiğiniz sevgi ve daimi neşe ile kalın."
Sıla Gençoğlu
"Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar. Hayırlı güneş tutulmaları."
Armağan Çağlayan
"Babanız yanınızda ise, bağıra çağıra kutlayın, sarılın, öpün, koklayın.... çünkü sonra 'Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum' dizeleri en çok içinizi sızlatan dizeler olabilir.... Tüm babaların ve baba adaylarının babalar günü kutlu olsun..."
Cem Cücenoğlu
"44 yaşıma geldim, daha babalığı tadamadım. Kısmet değilmiş. Ama umarım sana babalığı tattırmışımdır babam. Babalar günün kutlu olsun."
Celil Nalçakan
"Başta canımız BABAmız olmak üzere, tüm babaların gününü kutlarım. Babaları, bu dünyadan göçenleri de unutmayıp, kutlama işini abartmamanızı öneririm."
Bülent Şakrak
"Babam"
Deniz Seki
"Canım babam bu gece sana içimi döktüm. Babalar günün kutlu olsun babammmm. Kızın, Denizin seni çok seviyor."
Demet Akalın
"Benim hatıralarımda bile olmayacak kadar kısa yaşayan babam umarım benimle gurur duyuyordur."