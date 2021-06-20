Ünlülerden Babalar Günü mesajları

20.06.2021 - 13:35 | Son Güncelleme : 20.06.2021 - 13:39
Gonca Vuslateri
"Ben en çok sana çektim.
Haybeye öfkelerim.
Sabırsızlığım.
Sadakatim
Bağımsızlığım.
Küskünlüklerim.
Parayı da
İtliği de sevmeyişlerim.
Rakıya da
Şaraba da
Amadeliğim
Deliliğim.
Şarkıları sevişlerim.
Seni seviyorum.
Bu seneye girerken sana bir söz verdim:
Hep böyle gidebilen biri olacağım.
Eğer içimde bir yer kuraklaşıyorsa ve dallarıma asılarak boy veriyorsa şımarık ruhlar.
'Sen doğru ol yeter Gonca. Eğri bulur belasını.'
Haklıydın. Haklısın.
'Parayı düşünme. Senin işin para değil. İyi oyuncu ol.'
Haklıydın. Haklısın.
Geçmişi boşverdim.
Geleceğe de hak verdim.
Gelecek bizimdir babacığım.
Sevgiyle.
Babalar Günün kutlu olsun."
Burak Özçivit
"Babalar günümüz kutlu olsun paşam"
Canan Ergüder
"Bir bakmışım 'Bana denizkızı Eftelya'nın hikayesini anlatır mısın?' olmuş 'Bana Gozzy Bear'in hikayesini anlatır mısın?' Büyülü kucaklı bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun."
Ata Demirer
"Başta benlm babam olmak üzere tüm babaları kutlarım."
Fırat Tanış
"Merhaba sevgili Babalar Günü"
Cüneyt Arkın
"Sevgiyle şefkatle emekle bizleri büyüten, düştüğümüzde kaldıran, öğretileriyle daima yol gösteren gerçek kahramanlarımız olan babalarımızın babalar günü kutlu olsun."
Pelin Akil
"İyi ki sen... İyi ki biz... Babalar günün kutlu olsun. Biz bu günü babamız sen olduğu için her gün şükrederek kutluyoruz. Seni çok seviyoruz."
Merve Özbey
"Bize anlattığın her masal için minnettarız kenan baba, ve babalarımız... Seni ilk gördüğümde aslında her şeyi anlamıştım. Kaderin, kaderimizi birlikte yazıldığını ve bunun önüne kimsenin geçemeyeceğini biliyordum. ilk gördüğümde öyle sevmiştim ki öyle sevmek görülmese gerek... Sen bana baba oldun, sevgili oldun, arkadaş oldun, sırdaş oldun, her şey oldun. Her şeyi biliyordum da bize bu kadar iyi olabileceğine bu sığ aklım ermedi. Babaml yaşattığın her güne ve evladına şevkatli sarıldığın, yüzü incinmesin diye öpmeye kıyamadığım ilk babalar günün, evimizin babası olduğum günün kutlu olsun Kenan baba!Kızın da, ben de seni çok seviyoruz. Ailecek hep birlikte kutladığımız nice babalar günün olsun. Sana çok aşığız."
Doğa Rutkay
"Hiçbirimiz mükemmel değiliz!
Ama sen mükemmele yakınsın.
İyi ki babasın!
İyi ki varsın!
Seni seviyoruz Kerimcan!"
Bülent Şakrak
"Bazen çocuklarıma dalıp gidiyorum, o sırada dönüp sana 'Baba hakkaten beni bu kadar çok mu seviyodun yaa' diye sormak istiyorum, soramıyorum. Ama cevabı adım gibi biliyorum. Seni seviyorum kral babam. Kutlu ol. Devrin daim olsun."
Berfu Yenenler
"Zaten çok güzel bir adamdın, babalık seni daha da güzel yaptı. Babalık yolculuğuna şahit olduğum için çok şanslıyım, çocuklarına bu kadar iyi bir baba olduğun için de seninle gurur duyuyorum aşkım seni çok seviyorum."
Ceyda Düvenci
"Babam… günün kutlu olsun…"
Yılmaz Erdoğan
"Babam... Kutlu olsun."
Buse Terim
"Canım sevgilim, kızlarımın komik, eğlenceli, sevgi dolu babaları. Anne-baba yolculuğumuzda seninle bu yolda birlikte yürümek öyle güzel ki... İlk günden beri kızlarını hep çok sevdin, onları hep anlamaya çalıştın. Ne zaman bu yolda zorlansam hep elimden tuttun. Kızlarını öyle güzel seviyorsun ki, seni ve sizi izlemek hayatımın en güzel anıları. Böyle güzel bir baba olduğun için ne kadar teşekkür etsem az, babalar günün kutlu olsun kocam."
Bengü
"Babacığım sen benim en büyük kahramanımsın; annem, kardeşim ve ben seni çok seviyoruz! Babalar günün kutlu olsun; iyi ki bizim babamızsın."