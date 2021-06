Ünlülerden Babalar Günü mesajları

Merve Özbey

"Bize anlattığın her masal için minnettarız kenan baba, ve babalarımız... Seni ilk gördüğümde aslında her şeyi anlamıştım. Kaderin, kaderimizi birlikte yazıldığını ve bunun önüne kimsenin geçemeyeceğini biliyordum. ilk gördüğümde öyle sevmiştim ki öyle sevmek görülmese gerek... Sen bana baba oldun, sevgili oldun, arkadaş oldun, sırdaş oldun, her şey oldun. Her şeyi biliyordum da bize bu kadar iyi olabileceğine bu sığ aklım ermedi. Babaml yaşattığın her güne ve evladına şevkatli sarıldığın, yüzü incinmesin diye öpmeye kıyamadığım ilk babalar günün, evimizin babası olduğum günün kutlu olsun Kenan baba!Kızın da, ben de seni çok seviyoruz. Ailecek hep birlikte kutladığımız nice babalar günün olsun. Sana çok aşığız."