Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları

Süper Lig'de dün akşam oynanan heyecanlı maçlar karşılaşmalar sonucu şampiyon Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu kazandı. Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte ünlülerin "Şampiyon Beşiktaş" paylaşımları...

16.05.2021 - 10:44 | Son Güncelleme : 16.05.2021 - 10:55

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 1

Yılmaz Erdoğan

"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 2
Frazıl Say
Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 3

Hakan Altun

"Bu sevda başka bir sevdadır asla tarifi yoktur ve bu tutku doğarken başlar ölünce son bulur, biz Beşiktaşımıza her daim inandık ebediyete kadar da inanacağız. Hakkımızla ve Şerefimizle şampiyonluğumuz kutlu olsun.

Dip not: Büyük Başkanımız Süleyman Seba cennette rahat uyu. En sevdiğin evlatlarından biri olan Sergen Yalçın Beşiktaşımızı şampiyon yaptı."

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 4

Zafer Algöz

"Anne, Beşiktaşımız şampiyon oldu. Evladın Sergen Yalçın tarihe gecti... Kendinden önce Beşiktaşımıza dua eden güzel ellerinden öperim."

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 5

Celil Nalçakan

"Arayan, arayıp ulaşamayan, mesaj yazan tüm arkadaşlarıma tebekleri için çok teşekkür ediyorum!

Ağlıyorum!

Şükürler olsun!

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 6

Murat Boz

"Tebrikler Şampiyon"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 7

Esra Erol

"Maçı izlemeye Ömer’imin o küçük elleri ve kalbinden duası ile başlamıştık. Uykuya daldı. Sabah müjdeyi vereceğimiz için çok mutluyum."

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 8

Bülent Parlak

"Ş A M P İ Y O N B E Ş İ K T A Ş"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 9

Hülya Avşar

"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ️ ŞAMPİYON belli ikinci kim"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 10

Can Yılmaz

"Tebrikler Beşiktaş"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 11

Cem Cücenoğlu

"Tebrikler Beşiktaş"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 12

Demet Akalın

"Kalbimi sıkıştıran BeşiktAşk."

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 13

Cem Yılmaz

"Tebrikler Beşiktaş"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 14
Gülenay Kalkan
Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 15

Mustafa Sandal

"Sezon sonu Şampiyon bakışı"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 16

Begüm Kütük Yaşaroğlu

"Bir tebriğinizi alırım"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 17

Reha Özcan

"Ş A M P İ Y O N"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 18

Özgün Uğurlu

"Şampiyon Ol Çıldırt Bizi | Beşiktaş Marşı 🦅

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Her maçına gelmedik mi
Biz çileler çekmedik mi
Bu can feda olsun sana
Öl dedin de ölmedik mi

1903’ten beri
Kalbimizin tek efendisi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi

Biz bu semtin çocuğuyuz
Süleyman’ın torunuyuz
Dünya dursa değiştirmez
Efendiyiz gururluyuz

Biz hep zoru sevmedik mi
Taşlı yollar geçmedik mi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi

Her maçına gelmedik mi
Biz çileler çekmedik mi
Bu can feda olsun sana
Öl dedin de ölmedik mi

1903’ten beri
Kalbimizin tek efendisi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi"

Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları - 19
Özgür Ozan

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