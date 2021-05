Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları

Özgün Uğurlu

"Şampiyon Ol Çıldırt Bizi | Beşiktaş Marşı 🦅



·

Her maçına gelmedik mi

Biz çileler çekmedik mi

Bu can feda olsun sana

Öl dedin de ölmedik mi



1903’ten beri

Kalbimizin tek efendisi

Sen hakkınla şerefinle

Şampiyon ol çıldırt bizi



Biz bu semtin çocuğuyuz

Süleyman’ın torunuyuz

Dünya dursa değiştirmez

Efendiyiz gururluyuz



Biz hep zoru sevmedik mi

Taşlı yollar geçmedik mi

Sen hakkınla şerefinle

Şampiyon ol çıldırt bizi



