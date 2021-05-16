Ünlülerden Beşiktaş'ın şampiyonluk paylaşımları

16.05.2021 - 10:44 | Son Güncelleme : 16.05.2021 - 10:55
Yılmaz Erdoğan
"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"
Hakan Altun
"Bu sevda başka bir sevdadır asla tarifi yoktur ve bu tutku doğarken başlar ölünce son bulur, biz Beşiktaşımıza her daim inandık ebediyete kadar da inanacağız. Hakkımızla ve Şerefimizle şampiyonluğumuz kutlu olsun.
Dip not: Büyük Başkanımız Süleyman Seba cennette rahat uyu. En sevdiğin evlatlarından biri olan Sergen Yalçın Beşiktaşımızı şampiyon yaptı."
Zafer Algöz
"Anne, Beşiktaşımız şampiyon oldu. Evladın Sergen Yalçın tarihe gecti... Kendinden önce Beşiktaşımıza dua eden güzel ellerinden öperim."
Celil Nalçakan
"Arayan, arayıp ulaşamayan, mesaj yazan tüm arkadaşlarıma tebekleri için çok teşekkür ediyorum!
Ağlıyorum!
Şükürler olsun!
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!"
Murat Boz
"Tebrikler Şampiyon"
Esra Erol
"Maçı izlemeye Ömer’imin o küçük elleri ve kalbinden duası ile başlamıştık. Uykuya daldı. Sabah müjdeyi vereceğimiz için çok mutluyum."
Bülent Parlak
"Ş A M P İ Y O N B E Ş İ K T A Ş"
Hülya Avşar
"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ⭐️ ŞAMPİYON belli ikinci kim"
Can Yılmaz
"Tebrikler Beşiktaş"
Cem Cücenoğlu
"Tebrikler Beşiktaş"
Demet Akalın
"Kalbimi sıkıştıran BeşiktAşk."
Cem Yılmaz
"Tebrikler Beşiktaş"
Mustafa Sandal
"Sezon sonu Şampiyon bakışı"
Begüm Kütük Yaşaroğlu
"Bir tebriğinizi alırım"
Reha Özcan
"Ş A M P İ Y O N"
Özgün Uğurlu
"Şampiyon Ol Çıldırt Bizi | Beşiktaş Marşı 🦅
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Her maçına gelmedik mi
Biz çileler çekmedik mi
Bu can feda olsun sana
Öl dedin de ölmedik mi
1903’ten beri
Kalbimizin tek efendisi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi
Biz bu semtin çocuğuyuz
Süleyman’ın torunuyuz
Dünya dursa değiştirmez
Efendiyiz gururluyuz
Biz hep zoru sevmedik mi
Taşlı yollar geçmedik mi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi
Her maçına gelmedik mi
Biz çileler çekmedik mi
Bu can feda olsun sana
Öl dedin de ölmedik mi
1903’ten beri
Kalbimizin tek efendisi
Sen hakkınla şerefinle
Şampiyon ol çıldırt bizi"