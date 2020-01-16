Ünlülerden giyilebilir bağış takvimi

Cindy Crawford, Irina Shayk ve Candice Swanepoel gibi ünlü isimleri bağış amaçlı hazırlanan "burç temalı" takvim için poz verdi. Giyilebilir takvimde her bir ünlü, kendi burcunu temsil eden pozlar verdi.

Cindy Crawford, Irina Shayk ve Candice Swanepoel gibi ünlü modeller yardım amaçlı hazırlanan takvim için poz verdiler.

Ünlü isimler, moda editörü Carine Roitfeld’in hazırladığı CR 2020 takvimi için kendi burçlarına uygun poz verdi.

‘Giyilebilir takvim’ 12 çeşit sınırlı sayıda üretilen tişörtten oluşuyor. Satılan takvim özellikli tişörtlerden elde edilen gelir, hasta çocuklar yararına çalışan Rus hayır kurumu Pomogi’ye bağışlanacak.

Takvimde Cindy Crawford, Irina Shayk ve Candice Swanepoel'in yanı sıra Anok Yai, Alek Wek, Carolyn Murphy, Doutzen Kroes, Guinevere Van Seenus, Kris Grikaite, Mariacarla Boscono, Miss Fame ve Stella Maxwell de yer aldı.

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