Ünlülerden Haluk Bilginer'e tebrik mesajları (Sosyal medya paylaşımları)

NETFLIX TÜRKİYE
"Agah Beyoğlu bunu çoktan hak etmişti. Tebrikler Haluk Bilginer"
GONCA VUSLATERİ
"Ne muhtesem bir haber ! Tebrikler. bize kattiklariniz icin.. bu ulkeye ,sanata kattiklariniz icin .."
SERMİYAN MİDYAT
"Aynı sahneyi yıllarca paylaştığım ustam, ağabeyim, yol gösterici manevi babam.
İyi oyuncu olmak için iyi insan olmak gerekir derdin hep.
Ne kadar iyi olduğun bir kez daha tescillendi"
NUR FETTAHOĞLU
"Bir Şahsiyet Meselesi!!"
AJDA PEKKAN
"Tebrikler ve Teşekkürler Büyük Usta...
Emeği geçen herkesi tebrik ederim hepimiz için büyük gurur
PERİHAN SAVAŞ
"İşte bu arkadaşım biliyordum bekliyordum tebrikler"
MURAT KARAHAN
"Ne büyük bir gurur.
Haluk Bilginer Emmy Awards winner"
DEMET AKBAĞ
"Tebrikler"
SONGÜL ÖDEN
"Canım Haluk Bilginer... işte emek işte yetenek"
NERGİS KUMBASAR
DERYA BAYKAL
"Bizi gururlandırdın arkadaşım, tebrikler..."
EMRE KARAYEL
"Waaooow ne güzel haber bu ☺️ tebrikler abicim ve emeği geçen herkesi kutlarım"
FAZIL SAY
"Bravo Haluk Bilginer, büyük başarı, hepimiz için büyük onur"
DEMET AKALIN
"Ne gururluyuz ne sevinçliyiz sevgili Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Dizinin yönetmeni Onur Saylak'ı tebrk ederiz"