Ünlülerden okul paylaşımları (2019-2020 eğitim yılı)
2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Çocuklarını, kardeşlerini ya da akrabalarını okula uğurlayan ünlü isimler paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerden okula dönüş kareleri...
1
AHU SUNGUR
"Vay arkadaş nasıl geçiyor zaman... benim iyi kalpli, efendi oğlum... dün ilkokula başlamamış mıydın sen... Liseli mi oldun bugün... bu sulu göz annen tabi ki bugün de okulun kapısına kadar geldi. sınıf kapısına kadar ilerleyen Ahu’yu okul giriş kapısında ekarte etmeyi başardın bravo"
2
CEYDA DÜVENCİ
"Evet, ben de senin gibi oldukça duygusal anlarla evladını okula bırakırken, bir o kadar da içimden kendi başıma planların peşine düşen bir anneyim. Okul evlatlara harika bir yolculuk anne-babalara da kendi özel hayatlarını hatırlamalarını sağlayan bir kurum. İlk kez tek başına artık okulda... tabii ki kelimeler yetersiz benim için. Kızım bağımsızlaşıyor ve tüm emeklerimizin meyvesi çıkıyor yavaş yavaş, ağacımız meyve veriyor. Tüm çocuklarımıza mutlu oldukları, kendilerini keşfettikleri şahane bir eğitim yılı olsun... ben keyif kahvesine giderken, sevgilim Bülent Şakrak belgesel çekmeye Antep’e, oğlum ali evde azmaya gitti bile "
3
HAKAN YILMAZ
"Başladık hayırlısıyla. Tüm öğrenci kardeşlerime zihin açıklığı ve başarılar dilerim."
4
BEREN GÖKYILDIZ
"Hepimiz için sağlıklı, başarılı güzel bir okul yılı olsun"
5
ZUHAL TOPAL
"Canım kızım bugün okullu oldu"
6
IŞIN KARACA
"Aşklarım benim... Şahane bir eğitim yılınız olsun... mia&jazz Jazz 2. Sınıf Mia 3. Sınıf oldu..."
7
PINAR ALTUĞ ATACAN
"Yeni bir sene daha basliyor,bütün ögrencilere basarilar dileriz"
8
AHMET DURSUN
"2019-2020 Yeni öğretim yılı tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun,Allah zihin açıklığı versin"
9
MUSTAFA CECELİ
"Yeni eğitim yılı hayırlı olsun.. Arın’a, bütün öğrencilere, bütün öğretmenlerimize ve okullardaki bütün personele başarılı bir dönem diliyoruz.. 3.sınıf olduk bugün.. "