Ünlülerden okul paylaşımları (2019-2020 eğitim yılı)

AHU SUNGUR "Vay arkadaş nasıl geçiyor zaman... benim iyi kalpli, efendi oğlum... dün ilkokula başlamamış mıydın sen... Liseli mi oldun bugün... bu sulu göz annen tabi ki bugün de okulun kapısına kadar geldi. sınıf kapısına kadar ilerleyen Ahu’yu okul giriş kapısında ekarte etmeyi başardın bravo"

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CEYDA DÜVENCİ



"Evet, ben de senin gibi oldukça duygusal anlarla evladını okula bırakırken, bir o kadar da içimden kendi başıma planların peşine düşen bir anneyim. Okul evlatlara harika bir yolculuk anne-babalara da kendi özel hayatlarını hatırlamalarını sağlayan bir kurum. İlk kez tek başına artık okulda... tabii ki kelimeler yetersiz benim için. Kızım bağımsızlaşıyor ve tüm emeklerimizin meyvesi çıkıyor yavaş yavaş, ağacımız meyve veriyor. Tüm çocuklarımıza mutlu oldukları, kendilerini keşfettikleri şahane bir eğitim yılı olsun... ben keyif kahvesine giderken, sevgilim Bülent Şakrak belgesel çekmeye Antep’e, oğlum ali evde azmaya gitti bile "