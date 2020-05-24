Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları

ntv.com.tr 24.05.2020 - 12:17 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 12:50
Ata Demirer
"Şimdiden iyi bayramlar çocum"
Gülben Ergen
"Bayramımız kutlu olsun. Sağlıkla, neşeyle, endişesiz nice bayramlar."
Deniz Seki
"Bodrumdan selamlar. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum. İyi bayramlar."
Burcu Esmersoy
"Bayramınızı en isçten duygularımla kutlar, büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden sosyal mesafeyle öperim. MUTLU BAYRAMLAR"
Demet Akbağ
"Kendime bayram hediyesi aldım bu gül fidanını birkaç gün önce, balkonumda bana arkadaş olsun dedim. En kısa zamanda sevdiklerimizle bayramlarda kucaklaşmak dileğiyle. İyi bayramlar."
Armağan Çağlayan
"Hayatımız bayram olsun."
Ceyda Düvenci
"Hepinize hepimizden kocaman sevgiler... veeee İYİ BAYRAMLAAAAARRR...."
Gülse Birsel
"Herkese iyi bayramlar ifindiiim. Seneye daha kalabalık, daha coşkulu, daha mutlu kutlamalar dileğiyle."
Türkan Şoray
"Herkesin bayramını yürekten kutluyorum.
Sağlık ve mutluluklar..."
Arzum Onan
"İki annemle temsili bir bayram sabahı.
Bayramı bayram gibi yaşayacağımız zamanlara, sağlıkla... Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden sosyal mesafeyle öperim."
Esra Akkaya
"Yine böyle ailecek kutlayacağımız bayramlarımız olsun. Ramazan bayramımız kutlu olsun."
Cengiz Bozkurt
"Mutlu bayramlar İstanbul, mutlu bayramlar memleketim. Hayırlı bayramlar."
Nurgül Yeşilçay
"umutlu, mutlu, sağlıkla, sıhhatle iyi bayramlar efendim."
Nur Fettahoğlu
"Birbirimize sımsıkı sarılacağımız bayramlarımız olsun... İyi bayramlar."
Çağla Şıkel
"Bu şarkı beni çok duygulandırdı sanırım.
Bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel elbiseleri, elimizde taze kır çiçekleri üzmeyelim bugün Annemizi. Oyy ne güzel bayramlardı... Daha güzellerini görebilmek dileğiyle. Sevdiklerimizle yan yana yanak yanağa sağlıkla mutlulukla."
Nilüfer
"Bu bayram evdeyiz. Sevdiklerimizle birlikteysek,sağlığımızda yerindeyse daha ne isteriz. En güzel,en mutlu bayram bu bizim için. Bayramınızı kutluyorum. Küçük kardeşlerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar."
Özge Ulusoy
"Nerede o eski bayramlar dedik ama kıymet bilemedik sanırım. Herkese İYİ BAYRAMLAR dilerken seneye ve daha nicelerine kocaman sofralarda en sevdiklerimize sarılarak kutlayacağımız bayramlar diliyorum."
Yeşim Salkım
"Mutlu sağlıklı nayramlar."