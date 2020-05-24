Ünlülerden Ramazan Bayramı paylaşımları

Nilüfer

"Bu bayram evdeyiz. Sevdiklerimizle birlikteysek,sağlığımızda yerindeyse daha ne isteriz. En güzel,en mutlu bayram bu bizim için. Bayramınızı kutluyorum. Küçük kardeşlerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. İyi bayramlar."