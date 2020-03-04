Ünlülerden sınırdaki göçmenlere uygulanan şiddete tepki

04.03.2020 - 10:30 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 10:51
BURCU KARA
"Bu çocukların gözyaşları, bu annelerin ahları. Bu nasıl bir acı, nasıl bir çaresizlik. Bir tarafta gencecik Mehmetçikler, anneleri, evlatları, sevdicekleri, bir tarafta yersiz yurtsuz çaresizce bir ölümden diğer ölüme valizlerle taşınan bebekler. Gözyaşlarım kurudu bugün de. Ama ne çare!"
SONGÜL ÖDEN
"Çocuklara yeryüzünün hiçbir kapısı kapalı olamaz. Olmaz. Yeryüzündeki bütün çocuklar Allah’ın kutsal emanetleridir. 'Dur bakalım karşı kıyıya ulaşacaklar mı' cümlesini ağzımızdan çıkaran vicdan, kendimizi bir bilgisayar oyununun parçası sanan bilinç. 'Ya bizim başımıza gelse ne yapardık' cümlesi bizi insan yapmaya yeter. Bir yanda şehit acıları, onların gözü yaşlı çocukları, bir yanda kendi kararları olmadan kaderin botlarına bindirilmiş çocuklar. Bizi koronavirüsün yok etmesine gerek kalmadı. Her yeri dezenfekte eden ülkeler, empati yoksunluğu sebebiyle vicdanını kaybetti."
CEYDA DÜVENCİ
"ÇOCUK, ÇOCUĞUM, ÇOCUĞUN, ÇOCUĞUMUZ, ÇOCUKLAR..."
BİRCE AKALAY
"Soracaksınız: Leylaklar nerede hani?
Gelincik yapraklı metafizik nerede?
Sözcüklerine incecik delikler açıp
onları saçan yağmur nerede?
Kuşlar nerede hani?"
OKTAY KAYNARCA
"Sayfalarca yazmak, bas bas bağırmak, ağızlar dolusu küfür etmek isteği... O kadar çok çıkarılacak ders var ki... Allah kimseyi vatansız bırakmasın..."
GÜLBEN ERGEN
"Yaşarken ölmek uzaktan sorgulayamayacak kadar ağır bir imtihandır. Bildikten, duyduktan sonra seni de 'şahit' yazar, sınava dahil eder."
MURAT BOZ"O teknede kollarını gökyüzüne açmış bir çocuk. Çok dikkatli bakarsan göreceksin. Bize mesajı çok açık: Neredesiniz? İnsanlığa haykırıyor. Göçmenlere uygulanan şiddeti, zulmü görmezden gelmek için büyük bir çaba sarf eden gelişmiş toplumları lanetliyorum. Utanın."
DOĞA RUTKAY
"Acı mı?
Utanç mı?
Ölmek mi?
Yerin dibinde kalmak mı?
Hangi duyguya teslim olduğumu bilemiyorum?
Karnım yanıyor, kalbim düğüm düğüm, ağlamakla kusmak arası bir beter acı kaplıyor bedenimi.
Bakmayacağım diyorum! Okumam izlemem!!
Mümkün mü?
Ne olur bitsin bu acı.
Ne olur bir çaresi olsun bu gidişin.
Evlatlara bir ömür, bir gelecek lazım.
Dilerim; nereyeyse bu yolculuk sonu güzelliklerle bitsin...
Çok üzgünüm."
ÇAĞLA ŞIKEL
"Ve siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin... En azından görün ne tür bi bağımlı ve hastasınız!"
SEDA BAKAN
"Bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darmadağın etti. Bebeğime 7/24 süt veren bir anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez. Ve son olarak az önce izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bir anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırılsıklam, aç susuz gördükçe elim ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kabus."
İBRAHİM TATLISES
"Noldu Avrupa, göçmeler kapıya dayanınca gaz bombaları atmaya başladınız. Hayırdır biz bu insanlara 8 senedir bir fiske vurmadık! Nasılmış? İş zora gelince hemen şiddete başvuruyorsunuz. Zor mu geldi eyy Avrupa?!?!"
PINAR ALTUĞ
"EVLAT! Sözün bittiği yer"
GONCA VUSLATERİ
"Onlar da hep insandılar.
Ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar.
Senin gibi. Benim gibi."