Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Ünlülerin paylaştıkları fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Haberler - ntv.com.tr 14.02.2022 - 14:12 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 15:30

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 1

CAN BONOMO

"En iyi yanım"

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 2

KENAN DOĞULU

"İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki ifade etme şekillerimiz farklı olsa da, hissettiğimizde ve hissettirdiğimizde aynı etkiyi uyandıran, üzerine sözler yazıp, çalıp söylediğimiz bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir."

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 3

ALP KIRŞAN

"Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim."

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 4

KADİR DOĞULU VE NESLİHAN ATAGÜL

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 5

BÜLENT ŞAKRAK

"Yolu aşk olanın ne işi olur metreyle, mesafeyle?"

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 6

MÜGE BOZ

“Seni sevmek mutluluktan gözlerimi dolduruyor. ’Sevgi’ upuzun bir yolculuk, beraber yürüdüğün, gerektiği zaman durduğun, manzarayı seyrettiğin, yetişmeye çalıştığın, orta noktayı beraber bulup karar verdiğin, seçimler yaptığın. Kimi zaman kahkahalarla kimi zaman da gözyaşlarıyla beraber çizdiğin bir resim, bir yaşam. Bilmediğin sokaklarda el ele, nereye gideceğini bilmesen de onunla beraber gitmekten emin olduğun bir yolculuk. Seni her şeyinle çok sevmek o kadar güzel ki, hayat arkadaşım, bana sevgiyi hep hatırlatan o masmavi ışık dolu gözlerine her gün bakabildiğim için çok şanslıyım. Teşekkür ederim bana yaşattıkların için, o kadar değerli ki sevgin, var oluşun, yanımda oluşun. Seni çok beğeniyorum fındığım, bitanem. Sevgililer günümüz kutlu olsun.”

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 7

EBRU ŞANCI ÖZTÜRK

“Yarın 8. yılımız kargaşa olur şimdiden kutlayım, müptelanım kocacım bilesin.”

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 8

FAZIL SAY

“Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde. Memelerin vardı memelerin kahramandı sonra. Sonrası iyilik güzellik.”

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 9

BURAK ÖZÇİVİT

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 10

MUSFATA SANDAL

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 11

DOĞA RUTKAY

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 12

BURAK SAĞYAŞAR

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 13

OKAN KURT

"İlk görüşte aşk bizimkisi, ilk gördüğüm andan itibaren peşini hiç bırakmadığım ve bırakmayacağım sevgidir bizimkisi. Her gün aynı heyecanı yaşamak , eve koşa koşa gelmektir 14 Şubat. Seni çok seviyorum, sevgilim."

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 14

EMRE KARAYEL

"Canım sevgilim, aşkım"

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 15

CENK TOSUN

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 16

CANER ERKİN

"Sevgilim seni çok seviyorum."

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 17

GÜLENAY KALKAN

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 18

BURAK YÖRÜK

"Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim."

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 19

NESLİŞAH DÜZYATAN

"En doğalından en duygulusundan bir teşekkür ederim sevgilim sana. Beni kollarına sarıp bir aile olduğumuz ve aşkın en samimisini gerçeğini yaşattığın için!"

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 20

İPEK FİLİZ YAZICI

“Bu iç açıcı Kıbrıs tb’siyle renk katalım güne. Sevgililer gününü kutlayan bir çift değiliz ama sevgimizi dile getirmek için küçücük bahaneleri dahi kaçırmayan bir çiftiz. Sudan bahaneleriniz bol olsun, iyi günler.”

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 21

CEDİ OSMAN

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 22

AMİNE GÜLŞE

"Her gün senle sevgililer günü, iyi ki varsın diğer yarım."

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 23

BEGÜM KÜTÜK

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 24

GÖKHAN ALKAN

"Sensin!"

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 25

HAKAN HATİPOĞLU

"Saygımız ve sevgimiz 14 senedir olduğu gibi sonsuz ve sorunsuz olsun bi tanem. Bi şeyler daha yazmak istedim içimden geldi. Ey sevgili ne güzel bi kalbin var senin ki eşine, kızına, ailene ve dostlarına, herkese yetiyor. Yüzün güzel, huyun güzel. Seni ne kadar sevdiğimi, sana sarıldığımda, kokladığımda, öptüğümde ve hatta o tatlı atışmalarımızda dahi aklımdan çıkarmadığımı biliyorsun zaten. Bugün değil her gün. İyi ki varsın bi tanem benim. Seni çok ama çok seviyorum."

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 26

MURAT AYGEN

"Sevgililer günümüz kutlu olsun."

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 27

DEMET ŞENER

“Huzurum, mutluluğum, iyikim, sevgilim, bize her gün sevgililer günü.”

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 28

PINAR ALTUĞ ATACAN

"My Valentine"

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 29

SİNEM USLU

"Her şey seninle güzel."

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 30

SONER SARIKABADAYI

"Sevgilim"

Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - 31

ESER YENENLER

"Sen hep böyle uç karıcığım, ihtiyacın olduğunda ben seni tutarım."

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