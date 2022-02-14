Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları

MÜGE BOZ

“Seni sevmek mutluluktan gözlerimi dolduruyor. ’Sevgi’ upuzun bir yolculuk, beraber yürüdüğün, gerektiği zaman durduğun, manzarayı seyrettiğin, yetişmeye çalıştığın, orta noktayı beraber bulup karar verdiğin, seçimler yaptığın. Kimi zaman kahkahalarla kimi zaman da gözyaşlarıyla beraber çizdiğin bir resim, bir yaşam. Bilmediğin sokaklarda el ele, nereye gideceğini bilmesen de onunla beraber gitmekten emin olduğun bir yolculuk. Seni her şeyinle çok sevmek o kadar güzel ki, hayat arkadaşım, bana sevgiyi hep hatırlatan o masmavi ışık dolu gözlerine her gün bakabildiğim için çok şanslıyım. Teşekkür ederim bana yaşattıkların için, o kadar değerli ki sevgin, var oluşun, yanımda oluşun. Seni çok beğeniyorum fındığım, bitanem. Sevgililer günümüz kutlu olsun.”