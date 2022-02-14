Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları

Haberler - ntv.com.tr 14.02.2022 - 14:12 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 15:30
"En iyi yanım"
"İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki ifade etme şekillerimiz farklı olsa da, hissettiğimizde ve hissettirdiğimizde aynı etkiyi uyandıran, üzerine sözler yazıp, çalıp söylediğimiz bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir."
"Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim."
"Yolu aşk olanın ne işi olur metreyle, mesafeyle?"
“Seni sevmek mutluluktan gözlerimi dolduruyor. ’Sevgi’ upuzun bir yolculuk, beraber yürüdüğün, gerektiği zaman durduğun, manzarayı seyrettiğin, yetişmeye çalıştığın, orta noktayı beraber bulup karar verdiğin, seçimler yaptığın. Kimi zaman kahkahalarla kimi zaman da gözyaşlarıyla beraber çizdiğin bir resim, bir yaşam. Bilmediğin sokaklarda el ele, nereye gideceğini bilmesen de onunla beraber gitmekten emin olduğun bir yolculuk. Seni her şeyinle çok sevmek o kadar güzel ki, hayat arkadaşım, bana sevgiyi hep hatırlatan o masmavi ışık dolu gözlerine her gün bakabildiğim için çok şanslıyım. Teşekkür ederim bana yaşattıkların için, o kadar değerli ki sevgin, var oluşun, yanımda oluşun. Seni çok beğeniyorum fındığım, bitanem. Sevgililer günümüz kutlu olsun.”
“Yarın 8. yılımız kargaşa olur şimdiden kutlayım, müptelanım kocacım bilesin.”
“Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde. Memelerin vardı memelerin kahramandı sonra. Sonrası iyilik güzellik.”
"İlk görüşte aşk bizimkisi, ilk gördüğüm andan itibaren peşini hiç bırakmadığım ve bırakmayacağım sevgidir bizimkisi. Her gün aynı heyecanı yaşamak , eve koşa koşa gelmektir 14 Şubat. Seni çok seviyorum, sevgilim."
"Canım sevgilim, aşkım"
"Sevgilim seni çok seviyorum."
"Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim."
"En doğalından en duygulusundan bir teşekkür ederim sevgilim sana. Beni kollarına sarıp bir aile olduğumuz ve aşkın en samimisini gerçeğini yaşattığın için!"
“Bu iç açıcı Kıbrıs tb’siyle renk katalım güne. Sevgililer gününü kutlayan bir çift değiliz ama sevgimizi dile getirmek için küçücük bahaneleri dahi kaçırmayan bir çiftiz. Sudan bahaneleriniz bol olsun, iyi günler.”
"Her gün senle sevgililer günü, iyi ki varsın diğer yarım."
"Sensin!"
"Saygımız ve sevgimiz 14 senedir olduğu gibi sonsuz ve sorunsuz olsun bi tanem. Bi şeyler daha yazmak istedim içimden geldi. Ey sevgili ne güzel bi kalbin var senin ki eşine, kızına, ailene ve dostlarına, herkese yetiyor. Yüzün güzel, huyun güzel. Seni ne kadar sevdiğimi, sana sarıldığımda, kokladığımda, öptüğümde ve hatta o tatlı atışmalarımızda dahi aklımdan çıkarmadığımı biliyorsun zaten. Bugün değil her gün. İyi ki varsın bi tanem benim. Seni çok ama çok seviyorum."
"Sevgililer günümüz kutlu olsun."
“Huzurum, mutluluğum, iyikim, sevgilim, bize her gün sevgililer günü.”
"My Valentine"
"Her şey seninle güzel."
"Sevgilim"
"Sen hep böyle uç karıcığım, ihtiyacın olduğunda ben seni tutarım."