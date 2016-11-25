Ünlülerin bilinmeyen kardeşleri

"Leo bir kardeşi olduğunu unuttu"

Hollywood’un ünlü oyuncusu Leonardo DiCaprio, üvey kardeşi Adam Farrar ile çok yakın ilişki içindeydi. Ancak kendisi de bir oyuncu olan Farrar, kardeşine artık ulkaşamadığını öne sürdü. Bir dönem DiCaprio'nun Tobey Maguire, Ben Affleck ve Mark Wahlberg'den oluşan arkadaş çevresinin bir parçası olan Farrar, uyuşturucu sorunu yaşadığı dönemde kardeşiyle arasının açıldığını öne sürdü. Ünlü aktörü en son birkaç yıl önce doğum gününde gördüğünü söyleyen Farrar, "Leo dünyayı kurtarmak istiyordu. Küresel ısınma ve çevre sorunlarına kendini o kadar kaptırdı ki bir kardeşi olduğunu bile unuttu" dedi.