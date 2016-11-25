Ünlülerin bilinmeyen kardeşleri
ntv.com.tr
Bensu Soral'dan Brad Pitt’e, Uğur Yıldıran'dan Kate Hudson’a ünlülerin muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri...
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1Ata ve Cenk Demirer
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MUSTAFA YILDIRAN-UĞUR YILDIRAN
Söz dizisinde Hafız lakaplı Ali Haydar karakterine hayat veren Mustafa Yıldıran projeye veda etmesiyle gündeme geldi.
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Mustafa Yıldıran'ın bu ayrılığı kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Uğur Yıldıran'ı gündeme getirdi. Uğur Yıldıran bu sezon Çukur'da Kemal karakterine hayat veriyor. İki kardeş geçtiğimiz sezon yayınlanan İçerde dizisinde birlikte rol de almıştı.
(Fotoğraf: Uğur Yıldıran / Ortada)
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Ablasının yolundan gidiyor
Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı 'İçerde'nin oyuncularından biri olan Bensu Soral güzelliğiyle olduğu kadar yeni diziyle birlikte oyunculuğu da dikkat çekti. 25 yaşındaki Bensu Soral, kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşi.
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İşte ikiz kardeşi
Bensu Soral'ın bir de Bedirhan isimli ikiz kardeşi var. Oyunculuk eğitimi gören Bedirhan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde de okuyor.
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"Leo bir kardeşi olduğunu unuttu"
Hollywood’un ünlü oyuncusu Leonardo DiCaprio, üvey kardeşi Adam Farrar ile çok yakın ilişki içindeydi. Ancak kendisi de bir oyuncu olan Farrar, kardeşine artık ulkaşamadığını öne sürdü. Bir dönem DiCaprio'nun Tobey Maguire, Ben Affleck ve Mark Wahlberg'den oluşan arkadaş çevresinin bir parçası olan Farrar, uyuşturucu sorunu yaşadığı dönemde kardeşiyle arasının açıldığını öne sürdü. Ünlü aktörü en son birkaç yıl önce doğum gününde gördüğünü söyleyen Farrar, "Leo dünyayı kurtarmak istiyordu. Küresel ısınma ve çevre sorunlarına kendini o kadar kaptırdı ki bir kardeşi olduğunu bile unuttu" dedi.
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Cezaevine girdi
Farrar, 1998 yılında DiCaprio'nun bir hayranının fotoğraf makinasını kırdığı için kısa bir süre cezaevinde yatmıştı.
Peki diğer ünlülerin kardeşleri kimler? İşte, ünlülerin muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri...
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Sylvester Stallone ve kardeşi Frank
Sylvester Stallone'nin en küçük kardeşi olan Frank Stallone, oyunculuk, şarkıcılık ve söz yazarlığı yapıyor.
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Sandra Bullock ve kız kardeşi Gesine Bullock-Prado
Sandra Bullock'un kardeşi aynı anda pek çok işi yapan biri: Pasta şefi, yazar ve avukat. 1995 yılında Sandra Bullcok ile birlikte Fortis Films adlı yapım şirketini kurdu.
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Elijah Wood ve kız kardeşi Hannah
Elijah Wood'un kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Hannah Wood, 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Radio Flyer' filmlerinde ağabeyi ile birlikte rol aldı.
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Sarah Jessica Parker ve erkek kardeşi Pippin
Sinema oyuncusu Sarah Jessica Parker'ın ağabeyi Pippin Parker oyun yazarı ve aynı zamanda bir tiyatro yönetmeni.
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Colin Farrell ve kız kardeşi Claudine
Colin Farrel'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Claudine Farrel, şimdiye kadar 'Yedi Psikopat', 'Korkusuz' ve 'Mr. Banks' filmlerinde rol aldı.
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Kate Hudson ve erkek kardeşi Wyatt Russell
Annesi Goldie Hawn, babası Kurt Russell olan Wyatt Russell, Kate Hudson'la üvey kardeş. Anneleri aynı olan her iki kardeş de oyunculuğu seçti.
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Ben Stiller ve kız kardeşi Amy
Ben Stiller gibi oyunculuk yapan ve aynı zamanda yazar da olan Amy Stiller;
'Tropik Fırtına', 'Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı' ve 'Baş Belası' filmleriyle öne çıktı.
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Nicole Kidman ve kız kardeşi Antonia
Nicole Kidman'ın 46 yaşındaki kız kardeşi, Avustralya'da ünlü bir gazeteci ve televizyon sunucusu.
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Brad Pitt ve erkek kardeşi Douglas
Brad Pitt'in kendisinden üç yaş küçük kardeşi Douglas Pitt, işadamı, yatırımcı ve bir hayırsever olarak tanınıyor. Aynı zamanda 2010 yılından bu yana Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti İyi Niyet Elçisi.
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Jake Gyllenhaal ve Maggie Gyllenhaal
Her ikisi de ödüllü birer oyuncu olan 38 yaşındaki Maggie Gyllenhaal ve 35 yaşındaki kardeşi Jake Gyllenhaal bugüne dek iki filmde birlikte rol aldı.
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Keanu Reeves ve kız kardeşi Kim
Üç kız kardeşi olan Keanu Reeves, yıllardır lösemi olan kardeşi Kim'in bakımını üstlendi ve sürekli kardeşini evinde ziyaret etti.
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Scarlett Johansson ve ikizi Hunter
31 yaşındaki Danimarka asıllı ABD'li oyuncu Scarlett Johansson'ın ikizi Hunter Johansson da oyunculuk yapıyor.
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Bradley Cooper ve ablası Holly
People Dergisi tarafından "yaşayan en seksi erkek" seçilen Bradley Cooper'ın ablası Holly Cooper perde arkasında kalmayı seçen kardeşlerden.
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Wilson kardeşler: Andrew, Luke ve Owen
ABD'li oyuncu Owen Wilson, kardeşleri Andrew ve Luke ile iyi anlaşıyor, sıklıkla dışarıda birlikte zaman geçiriyor. Tıpkı Owen Wilson gibi kardeşleri de aktörlük yapıyor.
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Sharon Stone ve kız kardeşi Kelly
'Temel İçgüdü' filmiyle dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Sharon Stone, kardeşi Kelly Stone ile hiç ayrılmıyor.
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Renée Zellweger ve erkek kardeşi Drew
Oyuncu Renée Zellweger'in erkek kardeşi Drew Zellweger spotların dışında kalmayı tercih ediyor ve pazarlama uzmanı olarak çalışıyor.