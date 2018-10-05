Ünlülerin birbirine şaşırtan benzerliği

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Yaşam
Bazı ünlü isimler birbirlerine olan benzerliğiyle "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünü doğruluyor. Margot Robbie, Javier Bardem, Mischa Barton, Jennifer Lawrence gibi pek çok ünlü kaybolan ikizini bulmuş gibi görünüyor.
1
Javier Bardem ve Jeffrey Dean Morgan
2
Heath Ledger ve Joseph Gordon-Levitt
3
Tom Hardy ve Logan Marshall-Green
4
Jaime Pressly ve Margot Robbie
5
Henry Cavill ve Matt Bomer
6
Helen Mirren ve Jennifer Lawrence
7
Katy Perry ve Zooey Deschanel
8
Nicolas Cage ve Amerikan İç Şavaşı askeri
9
Tracy Morgan ve Doug E. Fresh
10
Mischa Barton ve Elijah Wood
11
Aaron Paul ve Tom Felton
12
Minka Kelly ve Leighton Meester
13
Julia Stiles ve Ansel Elgort
14
Demi Moore ve Courteney Cox
15
Skylar Astin ve Dane Cook
16
Scarlett Johansson ve Christopher Walken
17
Rob Lowe ve Ian Somerhalder
18
Carrie Underwood ve Emily Osment
19
Ryan Gosling ve Ranbir Kapoor
20
Amy Adams ve Isla Fisher
21
Isaac Mizrahi ve Jj Abrams
22
Emily Kinney ve Evanna Lynch
23
Ariana Grande ve Alyssa Milano
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