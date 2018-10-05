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Ünlülerin birbirine şaşırtan benzerliği

Bazı ünlü isimler birbirlerine olan benzerliğiyle "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünü doğruluyor. Margot Robbie, Javier Bardem, Mischa Barton, Jennifer Lawrence gibi pek çok ünlü kaybolan ikizini bulmuş gibi görünüyor.

  • 1

    Javier Bardem ve Jeffrey Dean Morgan

    Javier Bardem ve Jeffrey Dean Morgan
  • 2

    Heath Ledger ve Joseph Gordon-Levitt

    Heath Ledger ve Joseph Gordon-Levitt
  • 3

    Tom Hardy ve Logan Marshall-Green

    Tom Hardy ve Logan Marshall-Green
  • 4

    Jaime Pressly ve Margot Robbie

    Jaime Pressly ve Margot Robbie
  • 5

    Henry Cavill ve Matt Bomer

    Henry Cavill ve Matt Bomer
  • 6

    Helen Mirren ve Jennifer Lawrence

    Helen Mirren ve Jennifer Lawrence
  • 7

    Katy Perry ve Zooey Deschanel

    Katy Perry ve Zooey Deschanel
  • 8

    Nicolas Cage ve Amerikan İç Şavaşı askeri

    Nicolas Cage ve Amerikan İç Şavaşı askeri
  • 9

    Tracy Morgan ve Doug E. Fresh

    Tracy Morgan ve Doug E. Fresh
  • 10

    Mischa Barton ve Elijah Wood

    Mischa Barton ve Elijah Wood
  • 11

    Aaron Paul ve Tom Felton

    Aaron Paul ve Tom Felton
  • 12

    Minka Kelly ve Leighton Meester

    Minka Kelly ve Leighton Meester
  • 13

    Julia Stiles ve Ansel Elgort

    Julia Stiles ve Ansel Elgort
  • 14

    Demi Moore ve Courteney Cox

    Demi Moore ve Courteney Cox
  • 15

    Skylar Astin ve Dane Cook

    Skylar Astin ve Dane Cook
  • 16

    Scarlett Johansson ve Christopher Walken

    Scarlett Johansson ve Christopher Walken
  • 17

    Rob Lowe ve Ian Somerhalder

    Rob Lowe ve Ian Somerhalder
  • 18

    Carrie Underwood ve Emily Osment

    Carrie Underwood ve Emily Osment
  • 19

    Ryan Gosling ve Ranbir Kapoor

    Ryan Gosling ve Ranbir Kapoor
  • 20

    Amy Adams ve Isla Fisher

    Amy Adams ve Isla Fisher
  • 21

    Isaac Mizrahi ve Jj Abrams

    Isaac Mizrahi ve Jj Abrams
  • 22

    Emily Kinney ve Evanna Lynch

    Emily Kinney ve Evanna Lynch
  • 23

    Ariana Grande ve Alyssa Milano

    Ariana Grande ve Alyssa Milano
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