Ünlülerin Coachella 2019 stilleri
ntv.com.tr
Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne katılan ünlüler, seçtikleri festival kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. İşte Gigi Hadid'den Kendall Jenner'a, Shanina Shaik'tan Sara Sampaio'ya ünlülerin marka marka Coachella stilleri...
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1
Kendall Jenner
Üst ve şort: Dsquared2
Çanta: Area x Bertoni 1949Ayakkabı: Zarqua Mules
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2
Gigi Hadid
Elbise: Kim Shui
Ayakkabı: Dr Martens
Mücevher: MangoÇanta: Prada
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3
Sara Sampaio
Üst ve etek: Lovers + Friends
Çanta: Valentino
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4
Jasmine Tookes
Şort: Levi
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5
Kate Bosworth
Ceket, pantolon ve terlik: Miu Miu
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6
Kendall Jenner
Elbise: House of HarlowAyakkabı: Zarqua Boots
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7
Lottie Tomlinson
Şapka: Brixton
Ayakkabı: Naked Wolfe
Küpe: 8 Other Reasons
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8
Olivia Culpo
Güneş gözlüğü: Alain Mikli Le Matin
Kemer: Secrets
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9
Shay Mitchell
Elbise: House of Harlow 1960
Çanta: Beis Travel the Fanny PackAyakkabı: Golden Goose Santiago
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10
Stella Maxwell
Elbise: House of Harlow 1960
Kemer: Chrome Hearts
Ayakkabı: Louboutin
Sütyen: Victoria SecretGüneş gözlüğü: Chrome Hearts
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11
Shanina Shaik
Elbise: Majorelle Collection
Ayakkabı: Dr Marten
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12
Jasmine Tookes
Elbise: Majorelle Collection
Ayakkabı: Rta
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13
Olivia Culpo
Elbise: One Teaspoon Warrior Bandit Romper
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14
Lottie Moss
Üst ve pantolon: SuperDown
Ayakkabı: Naked Wolfe
Bilezik: FendiÇanta: Chanel
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15
Jasmine Sanders
Üst ve pantolon: Ih Nom Uh Nit