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Ünlülerin Coachella 2019 stilleri

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Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne katılan ünlüler, seçtikleri festival kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. İşte Gigi Hadid'den Kendall Jenner'a, Shanina Shaik'tan Sara Sampaio'ya ünlülerin marka marka Coachella stilleri...

  • 1

    Kendall Jenner

    Kendall Jenner

    Üst ve şort: Dsquared2

    Çanta: Area x Bertoni 1949

    Ayakkabı: Zarqua Mules
  • 2

    Gigi Hadid

    Gigi Hadid

    Elbise: Kim Shui

    Ayakkabı: Dr Martens

    Mücevher: Mango

    Çanta: Prada
  • 3

    Sara Sampaio

    Sara Sampaio

    Üst ve etek: Lovers + Friends

    Çanta: Valentino

  • 4

    Jasmine Tookes

    Jasmine Tookes

    Şort: Levi

  • 5

    Kate Bosworth

    Kate Bosworth

    Ceket, pantolon ve terlik: Miu Miu

  • 6

    Kendall Jenner

    Kendall Jenner

    Elbise: House of Harlow

    Ayakkabı: Zarqua Boots
  • 7

    Lottie Tomlinson

    Lottie Tomlinson

    Şapka: Brixton

    Ayakkabı: Naked Wolfe

    Küpe: 8 Other Reasons

  • 8

    Olivia Culpo

    Olivia Culpo

    Güneş gözlüğü: Alain Mikli Le Matin

    Kemer: Secrets

  • 9

    Shay Mitchell

    Shay Mitchell

    Elbise: House of Harlow 1960

    Çanta: Beis Travel the Fanny Pack

    Ayakkabı: Golden Goose Santiago
  • 10

    Stella Maxwell

    Stella Maxwell

    Elbise: House of Harlow 1960

    Kemer: Chrome Hearts

    Ayakkabı: Louboutin

    Sütyen: Victoria Secret

    Güneş gözlüğü: Chrome Hearts
  • 11

    Shanina Shaik

    Shanina Shaik

    Elbise: Majorelle Collection

    Ayakkabı: Dr Marten

  • 12

    Jasmine Tookes

    Jasmine Tookes

    Elbise: Majorelle Collection

    Ayakkabı: Rta

  • 13

    Olivia Culpo

    Olivia Culpo

    Elbise: One Teaspoon Warrior Bandit Romper

  • 14

    Lottie Moss

    Lottie Moss

    Üst ve pantolon: SuperDown

    Ayakkabı: Naked Wolfe

    Bilezik: Fendi

    Çanta: Chanel
  • 15

    Jasmine Sanders

    Jasmine Sanders

    Üst ve pantolon: Ih Nom Uh Nit

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