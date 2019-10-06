Ünlülerin çocukluktan bugüne değişimi
DHA, ntv.com.tr
Dünya çapında milyonlarca kişiyi peşlerinden sürükleyen ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi dikkat çekici. İşte Brad Pitt'ten Beyonce'ye, Scarlett Johansson'dan Kate Moss'a ünlülerin çocukluk halleri ve şimdiki halleri...
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1
Shay Mitchell
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2
Scarlett Johansson
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3
Brad Pitt
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4
Kate Hudson
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5
Tom Cruise
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6
Taylor Swift
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7
Britney Spears
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8
Jennifer Garner
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9
Gisele Bundchen
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10
Beyonce
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11
Hilary Duff
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12
Kate Middleton
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13
Fergie
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14
Drew Barrymore
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15
Sofía Vergara
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16
Kate Moss
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17
Heidi Klum
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18
Doutzen Kroes
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19
Ricky Martin
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20
Dacre Montgomery
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21
Rihanna
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22
Elvis Presley
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23
January Jones
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24
Megan Fox
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25
Mark Ruffalo
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26
Ruby Rose
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27
Matt Bomer
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28
Mandy Moore
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29
Mindy Kaling
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30
Victoria Beckham
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31
Zoey Deschanel
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32
Russell Brand
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33
January Jones
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34
Richard Madden
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35
Kesha
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36
Emma Stone
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37
Angelina Jolie
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38
Drake
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39
Olivia Newton Jhon
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40
Lea Michele
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41
Kate Upton
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42
Jay-Z
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43
Frank Sinatra
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44
Dree Hemingway
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45
Dolly Parton
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46
Catherine Mcneil
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47
Carolyn Murphy
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48
Buddy Holly
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49
Boy George
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50
Bob Marley
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51
Ariana Grande
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52
Amanda Seyfried
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53
Adam Leviene