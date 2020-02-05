Ünlülerin kış tatillerinden paylaşımlar

Ünlü isimler yaz sezonunda olduğu gibi kış mevsimini de çeşitli etkinliklerle değerlendiriyor. Kimi Türkiye'de kalarak kışın tadını çıkarırken kimi tercihini yurt dışından yana kullanıyor. İşte ünlü isimler ve kış paylaşımları...

HANDE ERÇEL

"Kar beklentim yüzmilyonbalo.."
HANDE SUBAŞI

"Sevdiğimle"

KATE UPTON

DAMLA CAN

"Kırmızı burnumdan da anlaşıldığı üzere çok üşüdüm" 

NESLİŞAH ALKOÇLAR
SEDA GÜVEN

"Bir kar tanesi “kondiliminucuna”. yıllarca bu şarkının şu kısmını japonca sandım"
HANDE SUBAŞI

TOLGA SARITAŞ

HANDE ERÇEL

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