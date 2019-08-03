Ünlülerin sokak stili (3 Ağustos 2019)
ntv.com.tr
Hangi ünlü, ne giydi? İşte Emily Ratajkowski'den Julianne Moore'a, Mariah Carey'den Kourtney Kardashian'a ünlülerin marka marka kıyafetleri...
-
1
Emily Ratajkowski
Elbise: The Line by K
-
2
Kourtney Kardashian
Üst: By Johnny
Ayakkabı: Saint Laurent
Çanta: Hermes
-
3
Julianne Moore
Takım: Givenchy RS20
Çanta: Loewe
-
4
Jennifer Lopez
Güneş gözlüğü: Gucci
Bluz ve pantolon: Gucci
Ayakkabı: Alexander McQueen
Çanta: Hermes
Küpe: Jennifer Zeuner
-
5
Mariah Carey
Tişört: Balmain
-
6
Emma Roberts
Elbise: WAYFAyakkabı: Aera Audrey
-
7
Eva Longoria
Elbise: Vitor Zerbinato
Ayakkabı: Gianvito Rossi
-
8
Lucy Hale
Bluz: Outdoor Voices
Tayt: Lululemon
Ayakkabı: Adidas
Güneş gözlüğü: Ray-Ban