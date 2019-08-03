NTV

Ünlülerin sokak stili (3 Ağustos 2019)

ntv.com.tr

Hangi ünlü, ne giydi? İşte Emily Ratajkowski'den Julianne Moore'a, Mariah Carey'den Kourtney Kardashian'a ünlülerin marka marka kıyafetleri...

  • 1

    Emily Ratajkowski

    Emily Ratajkowski

    Elbise: The Line by K

  • 2

    Kourtney Kardashian

    Kourtney Kardashian

    Üst: By Johnny

    Ayakkabı: Saint Laurent

    Çanta: Hermes

  • 3

    Julianne Moore

    Julianne Moore

    Takım: Givenchy RS20

    Çanta: Loewe 

  • 4

    Jennifer Lopez

    Jennifer Lopez

    Güneş gözlüğü: Gucci 

    Bluz ve pantolon: Gucci 

    Ayakkabı: Alexander McQueen 

    Çanta: Hermes 

    Küpe: Jennifer Zeuner

  • 5

    Mariah Carey

    Mariah Carey

    Tişört: Balmain 

  • 6

    Emma Roberts

    Emma Roberts

    Elbise: WAYF 

    Ayakkabı: Aera Audrey
  • 7

    Eva Longoria

    Eva Longoria

    Elbise: Vitor Zerbinato 

    Ayakkabı: Gianvito Rossi

  • 8

    Lucy Hale

    Lucy Hale

    Bluz: Outdoor Voices 

    Tayt: Lululemon 

    Ayakkabı: Adidas 

    Güneş gözlüğü: Ray-Ban

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin