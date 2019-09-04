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Ünlülerin sokak stili (4 Eylül 2019)

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Hangi ünlü ne giyiyor? İşte Katie Holmes'tan Hailey Baldwin'e, Priyanka Chopra'dan Kendall Jenner'a ünlülerin marka marka kıyafet ve aksesuarları...

  • 1

    Katie Holmes

    Katie Holmes

    Tişört: Ninety Percent

    Etek: Ance Studios 

    Kemer: Maison Vaincourt

    Ayakkabı: Christian Louboutin 

    Güneş gözlüğü: Westward Leaning 

    Çanta: 3.1 Phillip Lim 

  • 2

    Hailey Baldwin

    Hailey Baldwin

    Güneş gözlüğü: Celine 

    Tişört: Vetements 

    Pantolon: Levi’s 

    Çanta: Celine 

    Ayakkabı: Golden Goose 

    Küpe: Chanel
  • 3

    Priyanka Chopra

    Priyanka Chopra

    Etek ve gömlek: Acler 

    Ayakkabı: Kalda 

    Çanta: Paule Ka 

    Şapka: Gigi Burris 

  • 4

    Hailey Bieber

    Hailey Bieber

    Üst: Chanel

    Pantolon: Levi’s 

    Güneş gözlüğü: Bolon 

    Ayakkabı: Andrea Wazen 

    Küpe: Jennifer Fisher 

  • 5

    Kendall Jenner

    Kendall Jenner

    Ayakkabı: Adidas Ozweego 

    Çanta: Longchamp 

    Güneş gözlüğü: Velvet Canyon 

    Kolye: Jennifer Fisher
  • 6

    Katie Holmes

    Katie Holmes

    Çanta: 3.1 Philip Lim 

    Ayakkabı: Zara 

    Güneş gözlüğü: Westward Leaning 

  • 7

    Priyanka Chopra

    Priyanka Chopra

    Çanta: By Far 

    Ayakkabı: Miista Gracia 

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