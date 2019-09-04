Ünlülerin sokak stili (4 Eylül 2019)
ntv.com.tr
Hangi ünlü ne giyiyor? İşte Katie Holmes'tan Hailey Baldwin'e, Priyanka Chopra'dan Kendall Jenner'a ünlülerin marka marka kıyafet ve aksesuarları...
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1
Katie Holmes
Tişört: Ninety Percent
Etek: Ance Studios
Kemer: Maison Vaincourt
Ayakkabı: Christian Louboutin
Güneş gözlüğü: Westward Leaning
Çanta: 3.1 Phillip Lim
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2
Hailey Baldwin
Güneş gözlüğü: Celine
Tişört: Vetements
Pantolon: Levi’s
Çanta: Celine
Ayakkabı: Golden GooseKüpe: Chanel
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3
Priyanka Chopra
Etek ve gömlek: Acler
Ayakkabı: Kalda
Çanta: Paule Ka
Şapka: Gigi Burris
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4
Hailey Bieber
Üst: Chanel
Pantolon: Levi’s
Güneş gözlüğü: Bolon
Ayakkabı: Andrea Wazen
Küpe: Jennifer Fisher
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5
Kendall Jenner
Ayakkabı: Adidas Ozweego
Çanta: Longchamp
Güneş gözlüğü: Velvet CanyonKolye: Jennifer Fisher
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6
Katie Holmes
Çanta: 3.1 Philip Lim
Ayakkabı: Zara
Güneş gözlüğü: Westward Leaning
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7
Priyanka Chopra
Çanta: By Far
Ayakkabı: Miista Gracia