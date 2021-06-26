Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021)

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri yazın gelmesiyle tatile çıktı. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte Bergüzar Korel'den Tuvana Türkay'a Ezgi Mola'dan Bige Önal'a ünlülerin tatil fotoğrafları...

26.06.2021 - 09:27

Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 1
Bige Önal
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 2
Tuvana Türkay (Fethiye)
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 3
Ezgi Mola
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 4
Bengü (Marmaris)
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 5
Öykü Çelik (Bodrum)
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 6
Berguzar Korel
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 7
Derya Şensoy (Çanakkale)
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 8
Demet Şener
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 9
Enis Arıkan
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 10
Cansın Çekili
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 11
Öykü Çelik (Bodrum)
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 12
Berguzar Korel
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 13
Birkan Sokullu
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 14
Bengü (Marmaris)
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 15
Bige Önal
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 16
Merve Dizdar
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 17
Tuvana Türkay (Fethiye)
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 18
Öykü Çelik (Bodrum)
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 19
Demet Şener
Ünlülerin tatil fotoğrafları (18 Haziran-26 Haziran 2021) - 20
Bige Önal

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