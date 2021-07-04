Ünlülerin tatil fotoğrafları (26 Haziran-3 Temmuz 2021)
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri yazın gelmesiyle tatile çıktı. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte ünlülerin sosyal medyada öne çıkan tatil fotoğrafları...
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