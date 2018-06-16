NTV

Ünlülerin tatil ve bayram paylaşımları

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri bayram tatilinde sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. İşte ünlü isimlerin tatil ve bayram mesajları

  • 1

    Lidya Özdemiroğlu
    Işık, huzur ve sevgi dolu bir bayram olsun

  • 2

    Mert Fırat

    Herkese mutlu, sağlıklı, bereketli, huzurlu bir bayram, mümkünse bir ömür olsun


  • 3

    Ziynet Sali
    Her günümüz Bayram coşkusuyla şeker tadıyla geçsinn... Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden sevgiyle öperim..
  • 4

    Hayal Köseoğlu
    Bayramınız mübarek olsun! Hayırlı bayramlar diliyorum size

  • 5

    Şeyma Subaşı Ilıcalı
    Bayram sekerim. Herkese mutlu bayramlaaaar

  • 6

    Derya Şensoy
    "Bu bayramda da beyazlığımdandan hiç ödün vermedim. Büyüklerimin ellerinden, küçükklerimin yanaklarından oper, bayramınızı kutlarım..."
  • 7

    Rıza Kocaoğolu
    Yeğenle Dünya Kupası Keyfi :))
  • 8

    Irmak Ünal
    Kendine gülebilmenin inanılmaz hafifliği.... neler düşünüp hayal edebiliyor insan di mi.
  • 9

    Ozan Güven
    Bize bayram olsun biz bayram severiz,iii bayramlar herkeslere..
  • 10

    Nur Fettahoğlu
    Her an yaşadığını hisset..... derin bir nefes al ve sonsuzluğa bırak kendini ....
  • 11

    Özge Ulusoy
    Herkese mutlu saglikli bayramlar
  • 12

    Buse Terim Bahçekapılı
    Herkese iyi bayramlar
  • 13

    Amine Gülşe
    Ramazan bayramımız mübarek olsun
  • 14

    Denisa Gültekin
    Herkesin ailesi, dostları, kardeşleri, sevdikleriyle birlikte geçireceği nice bayramlara... Bayramınız mübarek dualarınız kabul olur insallah! Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum

  • 15

    Gamze Topuz
    İyi bayramlar
  • 16

    Hande Soral
  • 17

    Çağan Atakan Arslan

  • 18


    Tuvana Türkay

  • 19

    Nesrin Cavadzade
    bayram mubarek

  • 20


    Azra Akın Koru
    Bayram bereketi. Herkese iyi bayramlar
  • 21

    Gökçe Bahadır
    Herkese iyi bayramlar. Sevdiklerimizle birlikte sağlıklı,huzurlu,mutlu bir bayram geçirelim.Sevdiklerimizle buluşmak için vesile olsun bayram
  • 22

    Şebnem Bozoklu
    Mutlu bayramlar

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin