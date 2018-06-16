Ünlülerin tatil ve bayram paylaşımları
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri bayram tatilinde sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi. İşte ünlü isimlerin tatil ve bayram mesajları
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1Lidya Özdemiroğlu
Işık, huzur ve sevgi dolu bir bayram olsun
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Mert Fırat
Herkese mutlu, sağlıklı, bereketli, huzurlu bir bayram, mümkünse bir ömür olsun
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3Ziynet Sali
Her günümüz Bayram coşkusuyla şeker tadıyla geçsinn... Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden sevgiyle öperim..
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4Hayal Köseoğlu
Bayramınız mübarek olsun! Hayırlı bayramlar diliyorum size
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5Şeyma Subaşı Ilıcalı
Bayram sekerim. Herkese mutlu bayramlaaaar
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6Derya Şensoy
"Bu bayramda da beyazlığımdandan hiç ödün vermedim. Büyüklerimin ellerinden, küçükklerimin yanaklarından oper, bayramınızı kutlarım..."
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7Rıza Kocaoğolu
Yeğenle Dünya Kupası Keyfi :))
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8Irmak Ünal
Kendine gülebilmenin inanılmaz hafifliği.... neler düşünüp hayal edebiliyor insan di mi.
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9Ozan Güven
Bize bayram olsun biz bayram severiz,iii bayramlar herkeslere..
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10Nur Fettahoğlu
Her an yaşadığını hisset..... derin bir nefes al ve sonsuzluğa bırak kendini ....
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11Özge Ulusoy
Herkese mutlu saglikli bayramlar
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12Buse Terim Bahçekapılı
Herkese iyi bayramlar
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13Amine Gülşe
Ramazan bayramımız mübarek olsun
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14Denisa Gültekin
Herkesin ailesi, dostları, kardeşleri, sevdikleriyle birlikte geçireceği nice bayramlara... Bayramınız mübarek dualarınız kabul olur insallah! Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum
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15Gamze Topuz
İyi bayramlar
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16Hande Soral
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17Çağan Atakan Arslan
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Tuvana Türkay
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19Nesrin Cavadzade
bayram mubarek
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Azra Akın Koru
Bayram bereketi. Herkese iyi bayramlar
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21Gökçe Bahadır
Herkese iyi bayramlar. Sevdiklerimizle birlikte sağlıklı,huzurlu,mutlu bir bayram geçirelim.Sevdiklerimizle buluşmak için vesile olsun bayram
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22Şebnem Bozoklu
Mutlu bayramlar