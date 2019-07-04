Uraz Kaygılaroğlu ile Melis Kaygılaroğlu boşanıyor (Karşılıklı açıklamalar)

1 2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor.







2 Yaptıkları ortak açıklamada anlaşmalı olarak boşanacağını söyleyen ikili, boşanma nedeni olarak da görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti.







3 2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu çiftin Ada adında bir kızları var.







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Boşanma ile ilgi ilk açıklama Melis Kaygılaroğlu 'ndan geldi. Sosyal medya hesabından eşi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu altına şu mesajı yazdı: "Kelimeleri bulmak zor. Ama yolculuğumuzun başlangıcına ortak olan sizleri bitişinden haberdar etmeyi bir borç bilirim."

5 "Uraz’la ben kızımızı ayrı evlerde büyütme kararı aldık. Aşkımızı kucaklamayı bildiğimiz gibi, birbirimizi yıpratmadan, incitmeden ve en önemlisi Ada’nın bir an olsun mutsuz olmasına izin vermeden vedalaşıyoruz."







6 "Elbet istemezdik böyle olmasını. Kimse istemez. Ama insan. Ruh. Kalp. Ne olacağını bilemiyorsun. Oldu. Çok güzel sevdik biz birbirimizi. Ama evliliği beceremedik. Yola sadece sevgimizle devam edeceğiz."







7 "Uraz; Ada’nın babası, benim hayat ortağım. Ömürlük yol arkadaşıyız biz. Birbirimize olan sevgimiz ve saygımız ömürlük. Kolay bir süreç geçirmiyoruz inanın. Sizden tek ricam sessiz kalmayı tercih edecek olmamıza saygı duymanız. Üzerine konuşmak ancak bize ve kızımıza zarar verir. Biz her zaman olduğu gibi kocaman bir aile olmaya devam edeceğiz."







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Ardından Uraz Kaygılaroğlu da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ne denir bilemiyorum. Ben 27 Melis 25 yaşındaydı. Çok sevdik, aşık olduk. Hesap kitap yapmadan, kimselere sormadan, tanıştıktan 3-5 ay sonra Kahramanmaraş’ta yıldırımdan da hızlı bir biçimde kot tshirt ile evlendik."

9 "5 yıllık evliliğimiz, aşkımız Ada ile ödüllendirdi. Bugün o evliliğin sonuna geldik. Evlerimizi ayırsak dahi sevgimizi ve saygımızı bir tutmak, kızımızı mutlu ayrı iki evde büyütmek, ömürlük dost ve yol arkadaşı olmak adına bir karar aldık."







10 "Arkama baktığımda bu 5 yıllık maceranın her anına minnettar olduğumu söylemek isterim. Çocuğumuzu büyütürken kocaman ailemizde herkesin birbirini çok sevdiği, saygı duyduğu bir final olsun istedik. Hayat uzun bir yolculuk ve biz bu yolculukta kötü hatıralara sahip çocuklar olarak, kızımıza kötü hatıralar bırakmak istemedik."





