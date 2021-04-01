Usta oyuncu Selda Alkor Menajerimi Ara'da

Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın 32. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında; Ayla, Dicle’yi şikayet etmek için ajansa gelip Feris’le konuşurken, Ceyda ise Dicle’ye Barış’la ilgili kritik bir soru yöneltiyor. Dizinin bu haftaki konuğu ise usta sanatçı Selda Alkor.

01.04.2021 - 15:07

Usta oyuncu Selda Alkor Menajerimi Ara'da - 1

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı ‘Menajerimi Ara’nın 32.bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Selda Alkor, dizide yıllardır ona eşlik eden çok sevdiği dublajcısını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor. 

MENAJERİMİ ARA 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Usta oyuncu Selda Alkor Menajerimi Ara'da - 2

Barış son anda deneme çekimine katılmaktan vazgeçtiği ‘Zor Yıllar’ filmi için tekrar kolları sıvıyor. Bu sefer rolü kapmakta çok kararlı olan Barış, Dicle’nin de büyük desteğini alıyor.

Usta oyuncu Selda Alkor Menajerimi Ara'da - 3

Dicle ve Barış’ı beraber görmeye tahammül edemeyen Ayla ise soluğu ajansta alıyor. Ayla, Dicle’yi Feris’e şikayet ederken Feris’in Dicle’yi savunması Ayla’yı iyice öfkelendiriyor.

 

Usta oyuncu Selda Alkor Menajerimi Ara'da - 4

Dicle ve Kıraç’ın baba-kız anları ile Serkan ve Feris’in romantik anları seyircilerin kalbini ısıtacak bir bölümün sinyallerini verirken, Ceyda’nın Kıraç’la asansörde kaldığı anlar ise dikkat çekiyor. Bununla beraber Ceyda, Dicle’ye Barış’ın kariyeri ve ikilinin ilişkisine dair önemli bir soru yöneltiyor. Dicle’nin cevabının ne olacağı ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Usta oyuncu Selda Alkor Menajerimi Ara'da - 5

Oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Ekin Atalar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

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