Usta oyuncu Selda Alkor Menajerimi Ara'da

Dicle ve Kıraç’ın baba-kız anları ile Serkan ve Feris’in romantik anları seyircilerin kalbini ısıtacak bir bölümün sinyallerini verirken, Ceyda’nın Kıraç’la asansörde kaldığı anlar ise dikkat çekiyor. Bununla beraber Ceyda, Dicle’ye Barış’ın kariyeri ve ikilinin ilişkisine dair önemli bir soru yöneltiyor. Dicle’nin cevabının ne olacağı ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.