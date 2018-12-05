Usta şairlerin el yazılarından mısralar müzayedede

Sabahattin Ali, 1932 yılında Almanca öğretmenliği yaptığı Konya'daki ortaokulda "Hey anavatandan ayrılmayanlar/Bulanık dereler durulmuş mudur?" mısralarıyla başlayan ve Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ile bazı devlet adamlarına hakaretler eden bir şiir yazdığı iddiasıyla tutuklanarak, 12 aya mahkum edildi.

Devlet memurluğundan da atılan Sabahattin Ali, Konya ve Silopi cezaevlerinde yattıktan sonra Cumhuriyet'in yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan af yasasıyla özgürlüğüne kavuştu. Dönemin bakanı Hikmet Baykur'dan işine geri dönebilmesi için eski fikirlerinden vazgeçmiş olması gerektiği cevabını aldı.