Uykuda nefes alamıyorsanız sorun kedinizde olabilir!
ntv.com.tr
Tayland'da kedisi Achi ile birlikte yaşayan Lomphonten Lomphontan, uyku sırasında yaşadığı nefes alma problemine çözümü, uykusunu kayıt almakta buldu. Kamera kayıtlarını inceleyen genç adam, sorununun kaynağının kedisi olduğunu fark etti!
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1Bangkok'ta yaşayan Lomphontan, geçtiğimiz günlerde uykusunda yaşadığı nefes sorunu için çözümü, kendisini uyku sırasında kaydetmekte buldu.
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2Görüntülerde, genç adamın uyumasının ardından Achi isimli kedi önce sahibine yaklaşırken görülüyor.
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3Daha sonra genç adamın göğsüne uzanan kedi, yüzü ve kollarıyla sahibin nefes almasına engel oluyor.
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Lomphontan'ın elde ettiği bu görüntüler, ABD'de yaşayan bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılınca kısa sürede 1.4 milyon beğeni ve 360 binden fazla RT aldı.
Diğer kedi sahibi kullanıcılar da benzer olayları yaşadıklarını belirtirken, eğlenceli yorumlarda bulundu.
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5"Ben çoğunlukla böyle uyanıyorum"
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6"Benim kedim de yüzümde uyuyor ama biraz düşünceli, saçımda uyuyor"
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Kullanıcılar;
"Kedin seni öldürmeye çalışıyor"
"Horlamana engel olmayı deniyor"
"Tümüyle yüzüne oturduğu anlamak için kameraya mı ihtiyacın vardı?
gibi yorumlarla Achi ve sahibine seslendi.