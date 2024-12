​Uzun ilişkilerde tahammül etmemeniz gereken 7 şey​

SAYGISIZLIK

Neşeli yorumlar, kayıtsız tavırlar veya bencil eylemler yoluyla olsun, her türlü saygısızlık, bir ilişkinin temellerini zayıflatır. Bir ortaklıkta değerli ve duyulmuş hissetmek önemlidir. Sürekli saygısızlık, öz saygınızı aşındırabilir ve toksik bir ortam yaratabilir. Her iki partner de birbirlerinin değerini bilerek birbirlerine nezaket ve anlayışla davranmalıdır. Karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki, her iki bireyin de birlikte gelişip büyüyebileceği destekleyici ve sevgi dolu bir ortam yaratır.