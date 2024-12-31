Uzun ilişkilerde tahammül etmemeniz gereken 7 şey
Sağlıklı, uzun vadeli bir ilişkiyi sürdürmek her iki partnerden de çaba, anlayış ve karşılıklı saygı gerektirir. Her ilişki kendi zorluklarıyla karşı karşıya olsa da, asla tahammül edilmemesi gereken belirli davranışlar ve sorunlar vardır. Bu davranışlara tahammül etmek duygusal sıkıntıya yol açabilir ve bir ilişkinin temellerini zayıflatabilir. Bunlara erkenden değinmek, güçlü ve sevgi dolu bir ortaklık sağlamak için çok önemlidir. Uzun vadeli bir ilişkide asla tahammül etmemeniz gereken 7 önemli kural.
DUYGUSAL VE FİZİKSEL İSTİSMAR
İster duygusal ister fiziksel olsun, istismar tamamen kabul edilemez ve tehlikelidir. Duygusal istismar, manipülasyon, gaz verme ve sürekli eleştiri içerebilirken, fiziksel istismar her türlü şiddeti veya zararı içerir.