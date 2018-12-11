NTV

Vahide Perçin'den oyunculuk kararı

Usta oyuncu Vahide Perçin, dizi sürelerinin uzun olması ve set ortamındaki huzursuzluklar nedeniyle, gelecek sezon dizi oyunculuğunu bırakacak.

  • 1

    Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; birçok güçlü projede yer alan Vahide Perçin, gelecek sezonda dizi oyunculuğunu bırakıyor.
  • 2


    Şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova’da yer alan Perçin'in, bir bölümün 140 dakikadan fazla olması ve haftanın altı gününü sette geçirdiği için, böyle bir karar aldığı iddia edildi.
  • 3

    53 yaşındaki usta sanatçının, final bölümünün ardından İstanbul’dan da ayrılacağı öne sürüldü.
  • 4

    Perçin'in, Urla ve Foça’dan ev bakmaya başladığı da iddia edildi.
  • 5

    Sadece sinema filmlerinde yer alması beklenen Perçin’in, işleri olduğu zaman İstanbul’a döneceği konuşuluyor.
  • 6

    Barışma haberleriyle gündeme gelen Perçin'in eski eşi Altan Gördüm de geçtiğimiz günlerde, “İstanbul’dan taşınıp, Foça’dan daha önce aldığımız eve yerleşeceğiz” demişti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin