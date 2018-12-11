Vahide Perçin'den oyunculuk kararı

Usta oyuncu Vahide Perçin, dizi sürelerinin uzun olması ve set ortamındaki huzursuzluklar nedeniyle, gelecek sezon dizi oyunculuğunu bırakacak.
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Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; birçok güçlü projede yer alan Vahide Perçin, gelecek sezonda dizi oyunculuğunu bırakıyor.
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Şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova’da yer alan Perçin'in, bir bölümün 140 dakikadan fazla olması ve haftanın altı gününü sette geçirdiği için, böyle bir karar aldığı iddia edildi.
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53 yaşındaki usta sanatçının, final bölümünün ardından İstanbul’dan da ayrılacağı öne sürüldü.
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Perçin'in, Urla ve Foça’dan ev bakmaya başladığı da iddia edildi.
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Sadece sinema filmlerinde yer alması beklenen Perçin’in, işleri olduğu zaman İstanbul’a döneceği konuşuluyor.
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Barışma haberleriyle gündeme gelen Perçin'in eski eşi Altan Gördüm de geçtiğimiz günlerde, “İstanbul’dan taşınıp, Foça’dan daha önce aldığımız eve yerleşeceğiz” demişti.