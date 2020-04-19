Vanessa Bryant'tan duygusal evlilik yıldönümü paylaşımı

"AŞK KOMİK BİR ŞEY"

Vanessa Bryant ayrıca bir de video paylaştı. Videoda Kobe, "Aşk komik bir şey. Açıklayamıyorum ve anlayamıyorum. Tek bildiğim beni kalbimden yakaladı ve onun o kişi olduğunu biliyordum. Vanessa, çok güçlü. Çok inatçı" ifadelerini kullanıyor.