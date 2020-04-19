Vanessa Bryant'tan duygusal evlilik yıldönümü paylaşımı

ntv.com.tr 19.04.2020 - 09:44 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 09:46
Vanessa Bryant, NBA yıldızı Kobe Bryant'ın ocak ayında helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından eşi olmadan ilk evlilik yıldönümünü kutladı.
"KRALIM, KALBİM, EN İYİ ARKADAŞIM"
37 yaşındaki Vanessa Bryant, 19'uncu evlilik yıldönümü dolayısıyla sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. Vanessa Bryant, dünkü evlilik yıldönümleri için yayımladığı mesajında, "Kralım, kalbim, en iyi arkadaşım. 19'uncu evlilik yıldönümümüz kutlu olsun bebeğim" ifadesini kullandı.
Kobe Bryant ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan dört çocuk annesi Vanessa Bryant, "Seni çok özledim. Keşke beni kollarına almak için burada olsan. Seni seviyorum" mesajını da ekledi.
"AŞK KOMİK BİR ŞEY"
Vanessa Bryant ayrıca bir de video paylaştı. Videoda Kobe, "Aşk komik bir şey. Açıklayamıyorum ve anlayamıyorum. Tek bildiğim beni kalbimden yakaladı ve onun o kişi olduğunu biliyordum. Vanessa, çok güçlü. Çok inatçı" ifadelerini kullanıyor.
Bryant çifti 1999 yılında bir klip çekiminde tanışmıştı. Tanıştıklarında Kobe 20, Vanessa ise 17'sindeydi. Basketbol yıldızı, Vanessa 18'ine girdiğinde ona evlenme teklifi etti.
KIZIYLA BİRLİKTE KAZA GEÇİRDİ
18 Nisan 2001'de evlenen çiftin
Natalia (17), Bianka (3) Capri (9 aylik) adlarında kızları var. İkinci kızları Gianna, babasıyla birlikte geçirdiği helikopter kazası neticesinde 13 yaşındayken hayata veda etti.