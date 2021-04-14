Vanessa Bryant'tan emniyet çalışanlarına kaza fotoğrafı paylaşma davası

Bryant, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü ve Los Angeles İtfaiyesi’ni Ocak 2020’de gerçekleşen ve Kobe Bryant ile birlikte kızı Gianna Bryant ve beraberlerindeki yedi kişinin kaza fotoğraflarını sızdırdığı için Eylül 2020’de Los Angeles ilçe şerifi Alex Villanueva'ya dava açmıştı.

Vanessa Bryant'ın avukatı, ailenin paylaşımlar nedeniyle huzursuz olduğunu belirtirken, mahremiyetin ihlali ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya neden olma nedeniyle tazminat davası açmıştı.