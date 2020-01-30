Vanessa Bryant’tan eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna için ilk mesaj

"ANİ ÖLÜMLERİYLE YIKILDIK"

Vanessa Bryant, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kızlarım ve ben, bu korkunç dönemde bize destek olan ve sevgisini gösteren milyonlara teşekkür etmek istiyoruz. Dualarınız için minnettarız. Kesinlikle dualarınıza ihtiyacımız var. Sevgi dolu eşim Kobe (çocuklarımızın harika babası) ve biricik tatlı kızım Gianna'nın (sevgi dolu, düşünceli ve harika bir kızı; Natalia, Bianka ve Capri’ye mükemmel bir kardeş) ani ölümüyle yıkıldık.

Ayrıca pazar günü aynı kazada sevdiklerini kaybeden diğer ailelerin kayıpları için de mahvolduk. Acılarını içtenlikle paylaşıyoruz. Şu an acımızı tarif edecek bir kelime yok. Kobe ve Gianna'nın ne kadar çok sevildiğini gördükçe biraz da olsa avunuyorum. Onlara sahip olduğumuz için kendimizi kutsanmış hissediyoruz.