Vanessa Bryant'tan Kobe Bryant'a doğum günü mesajı: Keşke bu korkunç kabustan uyanabilsem

"GÜÇLÜ OLAN BEN DEĞİLİM, KIZLARIMIZ"

“Düşünceli hareketlerin ve her birimize kendimizi muhteşem hissettirmeni fazlasıyla özlüyoruz. O kocaman gülümsemen ve hoş geldin sarılmaların her gün gözümün önünde. İkinizi de çok özlüyorum. Sen ve Gigi olmadan hayatlarımız bomboş kalmış gibi hissediyoruz. İçim paramparça durumda. Her ne kadar ağlamak istesem de yüzüme büyük bir gülücük yerleştiriyorum. Sırf kızlarımızın günü biraz daha güzel geçebilsin diye. Güçlü olan ben değilim, onlar. Çok güçlü ve dirençliler. Onlarla gurur duyduğuna eminim. Her gün yüzümü güldürmeyi başarıyorlar. Keşke bu korkunç kabustan uyanabilsem. Keşke kızlarımıza sürpriz yapıp seni ve Gigi’yi eve getirebilsem."