Vanessa Bryant'tan Kobe Bryant'a doğum günü mesajı: Keşke bu korkunç kabustan uyanabilsem

"İLK BEN ÖLMEK İSTİYORDUM"

"İlk giden ben olmadığım için çok kızgınım. İlk ben ölmek istiyordum. Belki bencilce bir düşünce ama bu acıyı yaşayan kişi ben olmak istemiyordum. Sen beni özlüyor olmalıydın. Gigi burada kardeşleriyle birlikte olmalıydı. Ölen ben olmalıydım. Size göstermek ve anlatmak isteyeceğim o kadar çok şey var ki. Görmek ve parçası olmak isteyeceğiniz bir sürü güzel şey oluyor. Kızlarımız için çok önemli olaylar yaşanıyor. Gurur duyacağın birçok şey… Her sabah onlar için uyandığım, adeta cennetten parça olan kızlarım yanımda olduğu için çok mutluyum ve bu da senin sayende."