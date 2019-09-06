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Vanity Fair 2019'un En İyi Giyinenler Listesi'ni açıkladı

Vanity Fair dergisi, 2019'un En İyi Giyinenler Listesi'ni New York'taki YL'Avenue'de dün akşam düzenlenen törenle açıkladı. İşte Brad Pitt'ten Rihanna'ya Marc Jacobs'tan Ceine Dion'a yılın en iyi giyinen isimleri...

  • 1

    MARC JACOBS

  • 2

    DIANE KEATON, ZOË KRAVITZ VE SERGE IBAKA

  • 3

    ZENDAYA

  • 4

    CELINE DION

  • 5

    VİRTÜÖZLER

    VİRTÜÖZLER

    JEREMY O. HARRIS, RAMI MALEK VE PRIYANKA CHOPRA

  • 6

    KLASİKLER

    KLASİKLER

    CHLOË SEVIGNY

  • 7

    GEMMA CHAN, MAHERSHALA ALI VE 

    PAMELA JOYNER

  • 8

    BRAD PITT

  • 9

    FRANK OCEAN, KEANU REEVES, ELLE FANNING VE CICELY TYSON

  • 10

    JENNIFER LOPEZ

  • 11

    ÖZGÜNLER

    ÖZGÜNLER

    BILLY PORTER

  • 12

    B. ÅKERLUND, TYLER, THE CREATOR VE

    KEHINDE WILEY

  • 13

    SOLANGE KNOWLES

  • 14

    HARRY STYLES, JEANNE GREENBERG ROHATYN VE LENA WAITHE

  • 15

    ÖNCÜLER

    ÖNCÜLER

    RENI FOLAWIYO

  • 16

    LAURE HÉRIARD DUBREUIL VE HAIDER ACKERMANN

  • 17

    RIHANNA

  • 18

    ANASTASIA BARBIERI, BRUNELLO CUCINELLI VE REI KAWAKUBO

  • 19

    TOPLULUK

    TOPLULUK

    DWYANE WADE VE GABRIELLE UNION

  • 20

    JASON MOMOA & LISA BONET İLE RICK OWENS & MICHÈLE LAMY

  • 21

    BTS

  • 22

    AMAL & GEORGE CLOONEY İLE VICTORIA & DAVID BECKHAM

  • 23

    BELLA VE GIGI HADID

  • 24

    Vanity Fair'in özel törenine katılan ünlüler

    Vanity Fair'in özel törenine katılan ünlüler

    PRIYANKA CHOPRA

  • 25

    NICKY HILTON

  • 26

    ANNA WINTOUR

  • 27

    JASMINE SANDERS

  • 28

    YASMIN WIJNALDUM

  • 29

    SERGE IBAKA

  • 30

    ZHAVIA WARD

  • 31

    SAILOR LEE BRINKLEY-COOK

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