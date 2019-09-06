Vanity Fair 2019'un En İyi Giyinenler Listesi'ni açıkladı
Vanity Fair dergisi, 2019'un En İyi Giyinenler Listesi'ni New York'taki YL'Avenue'de dün akşam düzenlenen törenle açıkladı. İşte Brad Pitt'ten Rihanna'ya Marc Jacobs'tan Ceine Dion'a yılın en iyi giyinen isimleri...
1
MARC JACOBS
2
DIANE KEATON, ZOË KRAVITZ VE SERGE IBAKA
3
ZENDAYA
4
CELINE DION
5
VİRTÜÖZLER
JEREMY O. HARRIS, RAMI MALEK VE PRIYANKA CHOPRA
6
KLASİKLER
CHLOË SEVIGNY
7
GEMMA CHAN, MAHERSHALA ALI VE
PAMELA JOYNER
8
BRAD PITT
9
FRANK OCEAN, KEANU REEVES, ELLE FANNING VE CICELY TYSON
10
JENNIFER LOPEZ
11
ÖZGÜNLER
BILLY PORTER
12
B. ÅKERLUND, TYLER, THE CREATOR VE
KEHINDE WILEY
13
SOLANGE KNOWLES
14
HARRY STYLES, JEANNE GREENBERG ROHATYN VE LENA WAITHE
15
ÖNCÜLER
RENI FOLAWIYO
16
LAURE HÉRIARD DUBREUIL VE HAIDER ACKERMANN
17
RIHANNA
18
ANASTASIA BARBIERI, BRUNELLO CUCINELLI VE REI KAWAKUBO
19
TOPLULUK
DWYANE WADE VE GABRIELLE UNION
20
JASON MOMOA & LISA BONET İLE RICK OWENS & MICHÈLE LAMY
21
BTS
22
AMAL & GEORGE CLOONEY İLE VICTORIA & DAVID BECKHAM