NTV

Velayet davası sonuçlandı (Caner Erkin & Asena Atalay)

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar için eski eşi Asena Atalay’a açtığı velayet davasını kaybetti.

  • 1

    Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar için eski eşi Asena Atalay’a açtığı velayet davasını kaybetti.


  • 2

    Caner Erkin, oğlu Çınar’ın velayetini almak için eski eşi Asena Atalay’a açtığı dava olumsuz sonuçlandı.


  • 3

    Atalay’ın velayet davasına karşılık açtığı 50 bin liralık nafaka davasında da Erkin’in aleyhine bir gelişme yaşandı.

  • 4

    Bilirkişi, çocuğa aylık 15 bin lira ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.


  • 5

    30 yaşındaki futbolcu bu rakamı yüksek bulup rapora itiraz etti.


  • 6

    Atalay’ın avukatı, “Maddi gücü yerinde olan bir babanın öz çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak istememesini kabul etmiyorum" dedi.


  • 7

    Öte yandan Erkin, önceki gün oğlu Çınar’la son olarak bir AVM'nin eğlence merkezinde görüntülendi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin