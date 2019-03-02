Velayet davası sonuçlandı (Caner Erkin & Asena Atalay)

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar için eski eşi Asena Atalay’a açtığı velayet davasını kaybetti.
-
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar için eski eşi Asena Atalay’a açtığı velayet davasını kaybetti.
-
Caner Erkin, oğlu Çınar’ın velayetini almak için eski eşi Asena Atalay’a açtığı dava olumsuz sonuçlandı.
-
Atalay’ın velayet davasına karşılık açtığı 50 bin liralık nafaka davasında da Erkin’in aleyhine bir gelişme yaşandı.
-
Bilirkişi, çocuğa aylık 15 bin lira ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
-
30 yaşındaki futbolcu bu rakamı yüksek bulup rapora itiraz etti.
-
Atalay’ın avukatı, “Maddi gücü yerinde olan bir babanın öz çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak istememesini kabul etmiyorum" dedi.
-
Öte yandan Erkin, önceki gün oğlu Çınar’la son olarak bir AVM'nin eğlence merkezinde görüntülendi.