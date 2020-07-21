Vergi kaçırmaktan yargılanan ünlü model Bar Refaeli'ye mahkumiyet

Uzun zamandır vergi kaçırmaktan yargılanan dünyaca ünlü İsrailli model Bar Refaeli 9 ay boyunca kamu hizmeti, annesi Tzipi Refaeli ise 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anne-kız, milyonlarca dolar vergi borcunun yanı sıra 1,5 milyon dolar para cezası ödeyecek.

21.07.2020 - 08:54 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 08:56

Vergi kaçırmaktan yargılanan ünlü model Bar Refaeli'ye mahkumiyet - 1
İsrail'de yargılanan ünlü Victoria's Secret modeli Bar Refaeli vergi kaçırmaktan mahkumiyet aldı.
Vergi kaçırmaktan yargılanan ünlü model Bar Refaeli'ye mahkumiyet - 2

SUÇLARINI KABUL ETTİ

35 yaşındaki model Bar Refaeli ile annesi Tzipi Refaeli hakkında uzun zamandır görülen vergi kaçırma davasında karar duruşması yapıldı. Tel Aviv'deki mahkemeye flaşların altında maske takmış şekilde giren anne-kız, yaklaşık 10 milyon dolarlık vergi kaçırma suçlamalarını kabul etti. Mahkemeyle vardıkları anlaşma uyarınca top model 9 ay boyunca kamu hizmeti, annesi ise 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Vergi kaçırmaktan yargılanan ünlü model Bar Refaeli'ye mahkumiyet - 3
Devlete ödeyecekleri milyonlarca dolar vergi borcunun üzerine Refaeli ve annesi ne ayrıca 1,5 milyon dolar para cezası da kesildi.
Vergi kaçırmaktan yargılanan ünlü model Bar Refaeli'ye mahkumiyet - 4
Dava sürecinde Bar Refaeli, aktör sevgilisi Leonardo DiCaprio ile birlikte ABD'de yaşadığı için vergi ödemekten muaf tutulması gerektiğini savunmuştu. Ancak daha sonra İsrailli milyarder Adi Ezra ile evlendi.
Vergi kaçırmaktan yargılanan ünlü model Bar Refaeli'ye mahkumiyet - 5

Gelir vergisine tabi olan lüks tüketimle ilgili faydalandığı indirimleri, aldığı primleri ve diğer ek ödemeleri bildirmediği için annesiyle birlikte soruşturulan ünlü model, özel izinsiz İsrail'den çıkma yasağı almış olmasına rağmen, popüler bir TV kişiliği olmayı sürdürüyor. Öyle ki geçen yıl Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

Vergi kaçırmaktan yargılanan ünlü model Bar Refaeli'ye mahkumiyet - 6

MAHKEME, ABD'DE YAŞAMA GEREKÇESİNİ KABUL ETMEDİ

Dünya çapında tanınan Refaeli, zamanının büyük bölümünü İsrail dışında geçirdiği ve DiCaprio ile ilişkisi döneminde ABD'de yaşadığı için İsrail'e vergi ödemekten kaçınmaya çalıştı, ancak savcılar ikamet savunmasını haklı bulmadı.

Vergi kaçırmaktan yargılanan ünlü model Bar Refaeli'ye mahkumiyet - 7
Hakkındaki suçlamalar arasında Tel Aviv'de yaşadığı dairenin kirasını ödememesi, tuttuğu iç mimara ödeme olarak onun reklamını yapması, reklamını yaptığı bir şirketten ödeme olarak otomobil kabul etmesi ve bunların hiçbirini beyan etmemesi de var. Menajerliğini yapan annesi Tzipi Refaeli de kızıyla ilgili anlaşmaları başka aile üyelerinin adını kullanarak yapması, doğru gelir bildirmemesi, böylece vergi kaçırıp üçüncü bir kişinin daha vergi kaçırmasına yardım etmesi nedeniyle cezalandırıldı.

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