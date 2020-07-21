Vergi kaçırmaktan yargılanan ünlü model Bar Refaeli'ye mahkumiyet

Devlete ödeyecekleri milyonlarca dolar vergi borcunun üzerine Refaeli ve annesi ne ayrıca 1,5 milyon dolar para cezası da kesildi.

Dava sürecinde Bar Refaeli, aktör sevgilisi Leonardo DiCaprio ile birlikte ABD'de yaşadığı için vergi ödemekten muaf tutulması gerektiğini savunmuştu. Ancak daha sonra İsrailli milyarder Adi Ezra ile evlendi.

Gelir vergisine tabi olan lüks tüketimle ilgili faydalandığı indirimleri, aldığı primleri ve diğer ek ödemeleri bildirmediği için annesiyle birlikte soruşturulan ünlü model, özel izinsiz İsrail'den çıkma yasağı almış olmasına rağmen, popüler bir TV kişiliği olmayı sürdürüyor. Öyle ki geçen yıl Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

Hakkındaki suçlamalar arasında Tel Aviv'de yaşadığı dairenin kirasını ödememesi, tuttuğu iç mimara ödeme olarak onun reklamını yapması, reklamını yaptığı bir şirketten ödeme olarak otomobil kabul etmesi ve bunların hiçbirini beyan etmemesi de var. Menajerliğini yapan annesi Tzipi Refaeli de kızıyla ilgili anlaşmaları başka aile üyelerinin adını kullanarak yapması, doğru gelir bildirmemesi, böylece vergi kaçırıp üçüncü bir kişinin daha vergi kaçırmasına yardım etmesi nedeniyle cezalandırıldı.