Vergi kaçırmaktan yargılanan ünlü model Bar Refaeli'ye mahkumiyet

21.07.2020 - 08:54 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 08:56
SUÇLARINI KABUL ETTİ
35 yaşındaki model Bar Refaeli ile annesi Tzipi Refaeli hakkında uzun zamandır görülen vergi kaçırma davasında karar duruşması yapıldı. Tel Aviv'deki mahkemeye flaşların altında maske takmış şekilde giren anne-kız, yaklaşık 10 milyon dolarlık vergi kaçırma suçlamalarını kabul etti. Mahkemeyle vardıkları anlaşma uyarınca top model 9 ay boyunca kamu hizmeti, annesi ise 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gelir vergisine tabi olan lüks tüketimle ilgili faydalandığı indirimleri, aldığı primleri ve diğer ek ödemeleri bildirmediği için annesiyle birlikte soruşturulan ünlü model, özel izinsiz İsrail'den çıkma yasağı almış olmasına rağmen, popüler bir TV kişiliği olmayı sürdürüyor. Öyle ki geçen yıl Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının sunuculuğunu yaptı.
MAHKEME, ABD'DE YAŞAMA GEREKÇESİNİ KABUL ETMEDİ
Dünya çapında tanınan Refaeli, zamanının büyük bölümünü İsrail dışında geçirdiği ve DiCaprio ile ilişkisi döneminde ABD'de yaşadığı için İsrail'e vergi ödemekten kaçınmaya çalıştı, ancak savcılar ikamet savunmasını haklı bulmadı.