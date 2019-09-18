Victoria Beckham: Bu alan beni özgürleştirdi

Kariyerine moda alanında devam eden ve son olarak Londra Moda Haftası'nda boy gösteren Victoria Beckham “Herkese ‘Kendinize ve özünüze sahip çıkın. Evet, kırışıklıklarınız olabilir ama onlar da okeydir’ ifadelerini kullandı. Yarattığı markasıyla ilgili de konuşan Beckham "Bu alan beni özgürleştirdi" dedi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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Kariyeri ve aile hayatıyla örnek olarak gösterilen Victoria Beckham, Glamour dergisine kapak oldu.
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Kendi adını verdiği güzellik markasıyla ilgili konuşan Beckham, “Bu alanı yaratmam, öz güvenimi yerine getirdi. Beni gerçekten de özgürleştirdi” dedi.
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Görünümüyle barışık olduğunu dile getiren 45 yaşındaki Beckham, “Herkese ‘Kendinize ve özünüze sahip çıkın. Evet, kırışıklıklarınız olabilir ama onlar da okeydir’ cümlesini söylemek istiyorum” dedi.
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Futbolcu David Beckham ile 20 yıllık evli olan ve çocukları Brooklyn, Romeo, Cruz ile Harper üzerinde sağlıklı etkiler yaratmak istediğini belirten ünlü yıldız, anne-babalık saatlerini yoğun iş programına göre uydurduklarını söyledi.
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Beckham son olarak Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkmış ayrıca hazırladığı özel koleksiyonu da tanıtmıştı.